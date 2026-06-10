Namaak komt de kledingsector duur te staan

Jaarlijks lopen Europese moderetailers ruim 12 miljard euro aan kleding en nog eens 2,7 miljard aan juwelen en handtassen mis, zo blijkt uit onderzoek van de European Union Intellectual Property Office (Euipo), dat op intellectueel eigendom handhaaft.

Euipo stelt dat consumenten meer voor ‘ontworpen’ producten zoals mode, meubelen en elektronica willen betalen. Er zit dus toegevoegde waarde in het stukje design; dat maakt design-intensieve markten kwetsbaar voor namakerij.

Sociale media maken het nog gemakkelijker voor de goedkope aftreksels om de mainstream te bereiken. In het onderzoek van Euipo gaf ruim een tiende aan wel eens bewust counterfeits te hebben gekocht. Voor Generatie Z onder de 24 jaar is het zelfs meer dan een kwart.

Zo’n 28 miljoen burgers in de EU werken in design-intensieve sectoren, en brengen daarmee 16 procent van het bruto binnenlands product in het laatje. Euipo raadt bedrijven daarom met klem aan om hun ontwerpen officieel te laten registreren. Het kost 350 euro om een eenvoudig product aan te melden. De rechten gelden in alle lidstaten, en kunnen elke 5 jaar tot in maximaal 25 jaar worden verlengd.