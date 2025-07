Nauwelijks omzet, maar minder verlies: Esprit presenteert jaarresultaten voor 2024

Met aanzienlijke vertraging heeft kledingaanbieder Esprit Holdings Ltd. maandagavond zijn definitieve resultaten voor het boekjaar 2024 gepresenteerd.

De cijfers werden beïnvloed door de lopende insolventieprocedures van bijna alle internationale dochterondernemingen en de daaruit voortvloeiende eenmalige effecten. In het kader van de reorganisatie en een overstap naar een licentiemodel heeft het bedrijf inmiddels het grootste deel van zijn detail- en groothandelsactiviteiten gestaakt en de merkrechten voor de Europese markt verkocht.

Weinig over van de traditionele activiteiten

Volgens het huidige jaarverslag bedroeg de concernomzet uit voortgezette activiteiten, exclusief de aandelen van de tijdelijk gedeconsolideerde dochterondernemingen in het kader van de lopende saneringsprocedures, in 2024 42 miljoen Hongkong-dollar (4,5 miljoen euro). Dit is een daling van 16 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens het bedrijf bestond dit voornamelijk uit licentie-inkomsten. De totale omzet van de insolvente bedrijven, die niet in de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen, daalde met 73,5 procent tot 1,3 miljard Hongkong-dollar.

Het operationele verlies uit de voortgezette activiteiten steeg van 181 miljoen tot 288 miljoen Hongkong-dollar. Het nettoverlies van deze bedrijfsonderdelen steeg met 34,7 procent tot 287 miljoen Hongkong-dollar.

Door positieve eenmalige effecten als gevolg van de deconsolidatie daalde het nettoverlies van de insolvente dochterondernemingen echter met 55,8 procent tot 940 miljoen Hongkong-dollar. Hierdoor daalde het gerapporteerde nettoverlies van de groep, dat vorig jaar 2,34 miljard Hongkong-dollar bedroeg, met 47,5 procent tot 1,23 miljard Hongkong-dollar (132,7 miljoen euro).

Esprit zet in op licentiemodel

Hoewel het bedrijf zijn traditionele bedrijfsactiviteiten inmiddels bijna volledig heeft gestaakt, blijft het geloven in het voortbestaan van het merk Esprit. De ‘wereldwijde aanwezigheid’ van het label moet in de toekomst worden gewaarborgd door licentiepartnerschappen voor verschillende markten, bevestigde de groep.

De merkrechten voor Europa, voorheen verreweg de belangrijkste markt, heeft Esprit echter al afgestaan. Zoals het bedrijf in het huidige jaarverslag meldt, werden deze afgelopen herfst samen met de schoenlicentierechten voor de Amerikaanse markt overgenomen door Fasbra SE, een dochteronderneming van de Duitse schoenenretailer Deichmann SE. In het kader van de overeenkomst ontvangt de groep nu naar eigen zeggen tien jaar lang vijfentwintig procent van de nettowinst die Fasbra genereert met kleding van het merk Esprit in Europa. Het is echter nog onduidelijk hoe een herlancering van het label in Europa concreet vorm zal krijgen.