Nearshoring of "Made in Asia"? De productieketen tussen wens en werkelijkheid

Berlijn - Steeds meer kledingbedrijven willen weg uit Azië en weer in Europa produceren. Hoe realistisch is dat? En wat gebeurt er met de bestaande productielocaties? De Duitse organisatie Dialog Textiel-Bekleidung (DTB) heeft een informatiedag aan dit onderwerp gewijd en is tot vrij duidelijke conclusies gekomen.

Er zijn talrijke redenen waarom veel kledingproducenten momenteel manieren zoeken om ten minste delen van hun productie van Azië naar Europa te verplaatsen. Sommigen hopen op stabielere leveringsketens, anderen op kortere levertijden en flexibelere logistiek, en weer anderen op kortere transportroutes en dus meer duurzaamheid. Als zoveel kledingbedrijven momenteel hetzelfde doel hebben, maakt dit het dan misschien realistischer dat we onze kleding in de toekomst weer in Europa zullen produceren? "Ik denk het niet", zegt Susanne Paß, directeur van Dialog Textil-Bekleidung, die bedrijven uit de hele textielketen, onderwijsinstellingen, instituten en voor de industrie relevante instanties samenbrengt. Pass: "De hoeveelheid kleding die wij momenteel in Azië laten produceren, kan in Europa niet worden gereproduceerd.”

Albanië en Bosnië-Herzegovina: Sourcinglanden van de toekomst?

Dit betekent echter niet dat er geen veelbelovende mogelijkheden zijn voor de kledingproductie in Europa voor afzonderlijke productgroepen, volumes en prijsklassen. Albanië, bijvoorbeeld. Matthias Fröhling van Fröhling Textilconsulting GmbH beschrijft de EU-lidstaat, een van de armste landen van Europa, als een "opkomend land voor de kledingindustrie". Het is niet alleen interessant vanwege de korte transportroutes, maar ook vanwege de jonge bevolking. Fröhling: "De gemiddelde leeftijd in de textielindustrie van Albanië is 32, in Roemenië is deze bijvoorbeeld al 54." Momenteel zijn 827 bedrijven actief in de Albanese leer-, textiel- en kledingindustrie met ongeveer 70.000 naaisters. Ongeveer 40 procent van de producten wordt uitgevoerd naar Italië, 16 procent naar Duitsland.

De situatie is zeer vergelijkbaar in Bosnië-Herzegovina. Ook Muris Pozderac van de Kamer van Buitenlandse Handel in Bosnië beschrijft de huidige situatie in de kledingindustrie van de Balkan als veelbelovend. De textielsector in Bosnië-Herzegovina telt ongeveer 40.000 werknemers in meer dan 400 bedrijven en heeft een lange traditie in de textielproductie. Het land lijdt echter nog steeds onder de gevolgen van de oorlog. Pozderac: "Voor de oorlog werkten er 100.000 mensen in de textielsector, plus we hebben geen voorstadium meer, alle stoffen en materialen moeten tegenwoordig worden geïmporteerd." De belangrijkste afnemer van de goederen is ook hier Italië, met een exportaandeel van 35 procent. Duitsland ontvangt 19 procent van de producten.

Turkije: hoge groeicijfers in de afgelopen jaren

Zelfs vóór de pandemie was Turkije een belangrijk productieland dat de hele toeleveringsketen van de textiel- en kledingindustrie vertegenwoordigde met hoge kwaliteitsnormen en grote knowhow, van de katoenteelt tot confectiekleding. Aangezien de pandemie de productie in Azië op vele manieren heeft ontwricht, zijn steeds meer fabrikanten geïnteresseerd in Turkije als inkoopland. "We kijken naar 15 tot 20 procent groei in 2020/21, wat enorm is voor ons", zegt Deniz Dikmen, vice-voorzitter van de Turkse Textile Exporters and Employees Association (TIHCAD), die nog maar een paar jaar geleden werd opgericht. Maar de huidige recessie is ook voelbaar in Turkije. Het doel van de vereniging en van de Turkse kledingindustrie als geheel is te blijven groeien op een hoog kwaliteitsniveau. TIHCAD en zijn leden zetten zich daarom in het bijzonder in op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, vrouwenrechten en onderwijs.

Oekraïne: een baken van hoop na het einde van de oorlog

Er zijn ook talrijke textielbedrijven in Oekraïne, en vele daarvan zijn ondanks de oorlog nog steeds actief, zoals de productiepartners van Hinrichs Bekleidungswerk GmbH. De Duitse onderneming koopt al vele jaren in Oekraïne in en heeft de zakelijke relatie tot nu toe kunnen handhaven. "Het is een permanent risico, niet alleen vanwege de oorlog, maar de inflatie bedraagt nu 50 procent en de energiekosten stijgen", zegt Voss. "Maar we horen ook steeds het vurige pleidooi: blijf daar, trek de productie niet terug." Zoals de zaken er nu voorstaan, ziet hij echter veel potentieel in het land zodra de oorlog voorbij is. Voss: Na de oorlog zal Oekraïne zeker een land zijn dat zeer aantrekkelijk is voor loonproductie. Het ligt dicht bij Polen en Slowakije, er wordt veel gebouwd en geïnvesteerd. Bovendien is de wil aanwezig om dichter bij de EU te komen.

India stijgt als sourcing land

Maar ook Azië blijft aantrekkelijk, hoewel daar momenteel allerlei verschuivingen plaatsvinden. De voormalige grootmacht China verliest steeds meer orders aan India, dat een veel losser covig beleid voert en geen lockdowns oplegt. Veel van de risico's van de afgelopen jaren zijn nu weggenomen, bijvoorbeeld kinderarbeid of slechte infrastructuur. Er is ook hoop dat het juridische kader voor India spoedig zal verbeteren wat de tarieven betreft en dat er geen tarieven meer zullen moeten worden betaald - zoals nu het geval is met landen als Bangladesh en Sri Lanka.

Bangladesh: fabrieken vechten alweer voor hun bestaan

Het is niet realistisch om te verwachten dat Europa weer de belangrijkste productielocatie voor de kledingindustrie wordt, en het zou om sociale redenen ook niet verantwoord zijn om de reeds lang bestaande productielocaties in Azië op te geven, zegt Susanne Paß van de DTB. Bovendien kampen veel Oost-Europese landen nu ook met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. "Sommige aangesloten bedrijven melden dat zij al geschoolde werknemers uit Azië naar Oost-Europa halen omdat zij daar niet meer genoeg kunnen vinden", legt zij uit. Andere productcategorieën, zoals functionele kleding, worden nu bijna uitsluitend in Vietnam geproduceerd, waarvoor in Europa geen productiebasis meer bestaat.

En ook Christopher Veit, CEO van Veit GmbH en bestuurslid van DTB, doet een beroep op de industrie om zich eerlijk te gedragen in het licht van de huidige malaise onder de consumenten. Veit: "De huidige situatie is een ramp voor veel fabrieken in Bangladesh. De meeste merken en kopers nemen hun bestelde goederen nu niet in ontvangst of stellen de levering uit. Sommige fabrieken huren al externe magazijnen om de goederen ergens op te slaan. En dat terwijl de kosten ook daar stijgen!" Terwijl er tijdens de pandemie veel publieke belangstelling was voor de situatie in de producerende landen, hoort men nu nauwelijks iets. "Toch is de situatie even dramatisch, veel fabrieken weten niet of ze de winter zullen overleven", legt Veit uit.

Toch vertoont met name de kledingindustrie in Bangladesh een grote ontwikkeling en enorm hoge normen. De huidige angst voor Bangladesh is ongegrond, zegt hij, want er zijn nu veel goede bedrijven. Zijn aanbeveling: "Dit is het perfecte moment om in Bangladesh te beginnen als je grote hoeveelheden wilt produceren.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.