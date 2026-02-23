Nederlaag voor Trumps douanebeleid, nieuwe heffingen: EU onderzoekt gevolgen

Na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof tegen het douanebeleid van president Donald Trump, proberen de EU en andere landen de precieze gevolgen voor de wereldeconomie in te schatten. In het Europees Parlement staat maandag een speciale zitting gepland van de juridische dienst en het onderhandelingsteam dat verantwoordelijk was voor een douaneakkoord tussen de Verenigde Staten en de EU.

In een historische uitspraak heeft het Hooggerechtshof de Amerikaanse president vrijdag verboden om importheffingen op te leggen op de import van goederen uit vele landen, met een beroep op een noodwet uit de jaren zeventig. Het agressieve douanebeleid is een kernonderdeel van Trumps tweede ambtstermijn. Hij kondigde aan andere manieren te zullen gebruiken om zijn heffingen door te zetten.

Trump liet weinig tijd voorbijgaan voor een nieuwe stap: hij kondigde vrijdag een wereldwijd douanetarief van 10 procent aan op import naar de Verenigde Staten, om dit de volgende dag te verhogen naar 15 procent. Daarmee benut de 79-jarige de maximale limiet van een handelswet uit de jaren zeventig waarop hij zich beroept.

De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, vertelde aan Fox News dat de douane-inkomsten dit jaar en in de toekomst onveranderd zullen blijven.

Wat gebeurt er met handelsakkoorden zoals dat met de EU?

Na de douanenederlaag is het onduidelijk welke handelsakkoorden blijven bestaan. In welke categorie de Europese Unie valt, is nog open. De EU en de Verenigde Staten hadden in de zomer een douaneakkoord bereikt. Mogelijk is aan deze deal nu de basis ontnomen.

De Europese Commissie eist van de Verenigde Staten dat een overeengekomen douaneplafond van 15 procent niet wordt overschreden. EU-producten moeten profiteren van een zo concurrerend mogelijke behandeling, aldus de Brusselse autoriteit. In de mededeling van de Commissie stond: “Een deal is een deal.” Er wordt duidelijkheid geëist over de volgende stappen van de Verenigde Staten na de recente uitspraak van het Hooggerechtshof.

Golf van terugvorderingen verwacht

Sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof heerst er grote onzekerheid over de gevolgen. De uitspraak kan een golf van terugvorderingen van reeds betaalde douanerechten veroorzaken. Volgens berekeningen van de University of Pennsylvania gaat het voor de Amerikaanse staatskas om ongeveer 175 miljard Amerikaanse dollar (148,3 miljoen euro).

Economen vrezen chaos als er tienduizenden vorderingen van importeurs komen. Ook de voorzitter van de handelscommissie in het Europees Parlement, Bernd Lange, ziet kansen voor een terugbetaling van onrechtmatig geheven Amerikaanse douanerechten. “Te veel betaalde douanerechten moeten worden terugbetaald”, zei hij tegen radiostation Deutschlandfunk.

Welke heffingen zal Trump nu op andere gronden invoeren?

Met een beroep op een noodwet uit 1977 heeft de Amerikaanse president sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn buiten het Congres om importheffingen opgelegd aan tientallen handelspartners. Het Hooggerechtshof oordeelde niet in het algemeen over importheffingen, maar over de vraag of Trumps argumentatie met de noodwet rechtmatig was. Nu is duidelijk: hij heeft zijn bevoegdheden overschreden.

De door Trump nieuw ingevoerde heffing van 10 en later 15 procent is nu gebaseerd op een handelswet uit 1974. Deze wet staat onder bepaalde voorwaarden toe om heffingen op importen voor maximaal 150 dagen op te leggen. Experts betwijfelen of aan deze voorwaarden is voldaan. Om heffingen voor een langere periode in te voeren, heeft Trump in ieder geval de goedkeuring van het Amerikaanse Congres nodig.

Welke heffingen blijven sowieso van kracht?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geen uitspraak gedaan over heffingen op specifieke producten waarvoor de Amerikaanse regering een ander wettelijk kader gebruikte. Met een beroep op een sectie van de ‘Trade Expansion Act’ uit 1962, legde Trump heffingen op voor staal, aluminium en auto's. Deze heffingen blijven van kracht.