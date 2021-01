Nederland verlengt lockdown tot 9 februari, extra noodpakket wordt opgezet

“Ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen,” zo begon minister president Mark Rutte dinsdagavond zijn speech. Zoals verwacht werd een verlenging van de huidige Nederlandse lockdown aangekondigd, maar werd ook een nieuw noodpakket aan steunmaatregelen genoemd.

De lockdown wordt met minstens drie weken verlengd. Dit betekent dat de lockdown op zijn vroegst op dinsdag 9 februari wordt opgeheven. Dit is een zware boodschap voor veel ondernemers, zo erkent ook Rutte. Hij noemt de verhalen die de afgelopen tijd in de media naar buiten komen hartverscheurend. Rutte haalt dan ook aan dat extra steunmaatregelen voor bedrijven die opeens gesloten werden halverwege december, een kwestie ‘van goed fatsoen en solidariteit is’. Het nieuwe noodpakket moet echter wel nog uitgewerkt worden, zo blijkt uit de persconferentie.

De redenen om de lockdown te verlengen zijn de feiten dat het aantal besmettingen nog niet snel genoeg stijgt, maar ook de zorgen over de Britse corona-mutatie.

Brancheorganisatie INretail reageert positief dat het kabinet de noodkreten uit de retailsector serieus genomen worden. “Onze boodschap landt. Het is goed dat extra steun wordt aangekondigd, maar reden om te juichen is er niet zolang details ontbreken,” zo geeft de organisatie aan. Deze voorzichtigheid is niet gek, aangezien de compensatie voor de onverkochte voorraad die nu al geldt voor veel ondernemers niet genoeg is. Deze compensatie is maximaal 20.000 euro terwijl voorraden soms over een miljoen euro aan waarde hebben. “De langere lockdown kost de gesloten winkels honderden miljoenen aan omzetverlies en bezorgt onverkoopbare voorraad. Het bedrag dat het kabinet voor de aanpak vrijmaakt, moet realistisch zijn en de maatregelen moeten passen bij de verschillende winkelbranches willen we levendige dorpen en steden kunnen behouden. De invulling van de extra steun is cruciaal voor het overleven van duizenden winkels en behoud van tienduizenden banen. In de kern gezonde ondernemingen kunnen alleen overleven als het kabinet op alle fronten doorpakt. Dan werpen we een dam op tegen de dreigende tsunami van faillissementen en duizenden ontslagen.” Ook kaart INretail nog eens aan om de mogelijkheid van afhalen van bestellingen bij de winkeldeur mogelijk te maken.