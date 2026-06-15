Nederland ziet af van belasting op pakketten van buiten EU

Nederland gaat geen extra belasting invoeren op pakketten die van buiten de EU komen. Staatssecretaris van Financiën Eelco Eerenberg meldt dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder werd een nationale handelskostenvergoeding van 2 euro per pakket overwogen. Deze fee moest de extra kosten dekken die de douane maakt bij het controleren van e-commerce pakketten.

Omdat er naar verwachting vanaf november 2026 een Europese handelingskostenvergoeding komt, wordt de nationale fee nu geschrapt. De staatssecretaris volgt hiermee het advies van de Raad van State om de effecten van de Europese fee af te wachten. Hoe hoog de Europese belasting op pakketten van buiten de EU wordt is nog niet bekend.

Deze ‘pakjestaks’ moet de grote toestroom van pakketten van buiten de EU afremmen. Of dit werkelijk zo gaat zijn moet nog blijken.