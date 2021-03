Nederlanders deden 27 procent meer online aankopen in 2020

2020 was wellicht hét jaar van online winkelen. In het jaar deden Nederlanders 335 miljoen online aankopen, een stijging van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. De bestedingen van Nederlanders online stegen met 7 procent naar 26,6 miljard euro.

Thuiswinkel.org geeft aan dat de groei hoofdzakelijk te danken is aan de coronacrisis en de bijbehorende overheidsmaatregelen. In 2019 leek de e-commercegroei namelijk nog af te vlakken. Wel zijn er flinke verschillen te zien in de aankopen van producten online en diensten online. De grootste oorzaak van de groei online is dat er per online koper meer aankopen werden gedaan. Gemiddeld deden consumenten online in 2020 24 aankopen, terwijl dit in 2019 nog 19 aankopen per consument waren. Ook is het aantal online kopers gestegen met 2 procent naar 13,8 miljoen euro.

De Thuiswinkel Markt Monitor splitst de online aankopen en bestedingen in producten en diensten (zoals het boeken van reizen). In de categorie producten stegen de bestedingen met 43 procent en het aantal aankopen met 41 procent. In de categorie diensten vielen echter harde klappen met een daling in de bestedingen van 39 procent en een afname van online aankopen van 37 procent.

Diverse categorieën werden flink meer online gekocht in 2020, maar mode valt buiten de top 5. In de top vijf zien we een groei van 83 procent in Home & Living, DIY/Garden met 74 procent, Sport en Recreatie met 62 procent, Food/Nearfood met 58 procent en IT een groei van 56 procent. Deze cijfers zijn in lijn met de ontwikkelingen van 2020. Men bleef massaal thuis maar had daarvoor wel goede thuiswerk apparatuur en sportitems voor nodig. Men wilde ook hun huis en tuin een update geven nu ze er zoveel tijd doorbrachten en omdat de restaurants voor een gedeelte gesloten waren van 2020, gingen de bestedingen aan luxer en meer eten omhoog.

Nederlanders deden de meeste aankopen en bestedingen bij Nederlandse webshops. Namelijk 24 miljard van de in totaal 26,6 miljard aan online bestedingen werden bij een Nederlandse winkel gedaan. Van alle online aankopen waren 295,6 miljoen bij een Nederlands bedrijf.