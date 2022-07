‘Nederlanders houden eigen uitgaven meer in de gaten door inflatie’

De sterke inflatie van de afgelopen maanden heeft de meeste Nederlanders nog niet direct in de financiële problemen gebracht. Wel houdt 55 procent van de Nederlanders de eigen uitgaven nu nauwlettender in de gaten dan voorheen, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. In juni was dat nog 43 procent.

I&O ondervroeg 1084 Nederlanders in een steekproef die naar eigen zeggen ‘representatief (is) voor de Nederlanders vanaf 18 jaar’. Uit het onderzoek komt naar voren dat een kwart van de Nederlanders momenteel moeite heeft om rond te komen. Voor bijna twintig procent van de bevolking is het een uitdaging om alle kosten te kunnen betalen. Vijf procent vreest financiële problemen, of heeft daar nu al last van.

Volgens onderzoeker Melle Conradie van I&O Research maken de resultaten duidelijk dat ‘niet alleen de minima last hebben van de inflatie, maar dat ook een deel van de lagere middeninkomens in de problemen dreigt te komen’. Dat is ook terug te lezen in de navraag naar overheidscompensatie: van alle respondenten wil 45 procent dat behalve mensen met lage inkomens, ook mensen met een middeninkomen meer voor inflatie worden gecompenseerd.