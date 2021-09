Nederlanders kopen voor het eerst meer dan voor coronacrisis

Een opmerkelijk bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend: de consumptie ligt voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis boven het niveau van voor de crisis. In juli 2021 besteedden consumenten 2,1 procent meer dan in juli 2019 en 4,8 procent meer dan in juli 2020.

Het CBS schrijft dat consumenten in juli 1,6 procent meer besteed hebben aan duurzamere goederen dan in juli 2020. Onder duurzamere goederen vallen onder andere kleding en schoenen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat vooral aan deze twee categorieën meer geld werd uitgegeven, maar hoe groot de stijging was, wordt dan weer niet genoemd in het bericht. Uit eerdere berichten van het CBS blijkt echter dat in juli de omzetplus bij kledingwinkels op 6,7 procent lag en bij winkels in schoenen en lederwaren op 7,4 procent.

Al met al zijn het positieve berichten die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag uitbrengt. Niet alleen is de consumptie flink gestegen in juli, het consumentenvertrouwen is in september ligt verbeterd. Het vertrouwen ligt nu op een niveau van min 5.