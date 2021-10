Nederlanders spenderen 810 miljoen euro bij buitenlandse EU-webwinkels

In het tweede kwartaal hebben Nederlanders 810 miljoen euro gespendeerd bij buitenlandse webwinkels binnen de EU, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit bedrag werd behaald door een groei van 17 procent, wat betekent dat de groei flink lager ligt dan in voorgaande kwartalen.

Zo lag de groei in het eerste kwartaal van 2021 op 64 procent en lag de piek in 2020 per kwartaal op 38 procent. De uitgaven bij buitenlandse webwinkels in de EU stegen sterk sinds het begin van de coronacrisis, aldus het CBS. Nu een volledig coronajaar voorbij was, was de groei in het tweede kwartaal weer vergelijkbaar met de jaren voorafgaand aan de pandemie.

Niet alleen nam de groei van uitgaven over de grens, maar binnen Europa, af, ook Nederlandse e-tailer zagen de groei afremmen. Bij Nederlandse internetverkopers lag de omzet 16 procent hoger dan een jaar daarvoor. Dit percentage is ook flink lager dan in eerdere coronakwartalen.