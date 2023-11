Nederlanders zijn kampioen in koopjes scoren, wachten op Black Friday tot aankopen

Koopjes scoren, iets waar Nederlanders goed in zijn. De koopjesjacht voor de feestdagen is onlangs weer gestart en dan komt Black Friday voor velen als geroepen. Nederlandse consumenten wachten dan ook massaal op de kortingsdag om de (online) winkels in te duiken.

Uit een onderzoek van Klarna blijkt dat 49 procent van de Nederlandse consumenten tot Black Friday wacht om producten te kopen tegen een aantrekkelijke prijs. Zo’n 64 procent geeft aan dat de koopjesdag hét moment is waarop zij duurdere producten aanschaffen. Vooral elektronica en juwelen zijn populair.

Klarna meldt in het persbericht dat consumenten ‘verantwoordelijk en weloverwogen omgaan met hun uitgaven in deze periode van aanhoudende inflatie’. 58 procent geeft aan een feestdagenbudget te hebben om hun uitgaven beter te beheren. Daarnaast geven de correspondenten van het onderzoek aan zich niet snel te laten verleiden tot impulsieve aankopen.