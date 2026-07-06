Nederlands damesmodemerk Dante6 start met Scandinavische modeagent

Het Nederlandse damesmodemerk Dante6 gaat samenwerken met het Zweedse modeagentschap Sjoklint Agenturer. Daarmee wil het label zijn positie in Scandinavië verder versterken, zo meldt het bedrijf vandaag op Linkedin.

De samenwerking gaat van start met de pre-ordercollectie voor het voorjaar/zomerseizoen 2027. Tijdens de komende editie van Copenhagen Fashion Week presenteert Dante6 de SS27-collectie op de beurzen Mandatory en Ciff.

Sjoklint Agenturer is gevestigd in Mölndal en vertegenwoordigt meerdere internationale modemerken in de Scandinavische markt, zoals Hunter, Toms, Essential Antwerp, Scotch & Soda, Deus Exmachina, Palladium en Fabienne Chapot.

In Scandinavië is Dante6 momenteel al te koop, zoals bij Individ Prestige Nordby, Lyxx Trend & Design en Butik in Zweden, Pag-studio en Charnelle in Denemarken, Lilly, White Bloom beauty and lifestyle en Bello Mondo in Finland, bij Phillippa AS en Hans & Grete in Noorwegen.