Nederlands denimmerk Butcher of Blue krijgt B Corp certificering

Butcher of Blue mag zichzelf de komende drie jaar B Corp gecertificeerd noemen. Het bedrijf heeft een score van 104 punten behaald, zo is te lezen in een persbericht. Het maximaal aantal punten is 200.

Om een B Corp certificering te krijgen is een minimaal aantal punten van 80 nodig. Er wordt getoetst op vijf gebieden: werknemers, klanten, gemeenschappen, milieu en governance. Elke drie jaar wordt een bedrijf nu weer opnieuw bekeken of het voldoet aan de dan geldende standaarden voor hercertificering.

"B Corp™-gecertificeerd worden is voor ons niet zomaar een keurmerk: het weerspiegelt onze waarden. Wij geloven dat bedrijven moeten bijdragen en met deze certificering houden wij ons verantwoordelijk voor het bouwen aan een onderneming die niet alleen winstgevend is, maar ook verantwoordelijk, inclusief en duurzaam”, aldus Maarten Rijnders, mede-eigenaar van het merk in het persbericht.