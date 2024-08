Nederlands duurzaamheidsfonds trekt 70 miljoen aan investeringen kledingindustrie terug

ASN Impact Investors heeft de beleggingen in de kledingindustrie verkocht. Het Nederlandse fonds gericht op verduurzamingen is van mening dat de kledingindustrie niet snel genoeg verandert en nog te weinig stappen zet richting een circulair businessmodel.

Het beleggingsfonds heeft recent het beleid aangepast betreft de eisen voor investeringen. Daarom sluit het bedrijf nu bedrijven uit die fast fashion produceren en/of onvoldoende stappen zetten richting een circulair businessmodel, aldus het persbericht van de impactinvesteerder. Het betekent dat een aandelenpakket ter waarde van 70 miljoen euro is verkocht. Beleggingen in H&M, Next, Marks & Spencer, Puma, Asos, Asics, Inditex en VF Corporation zijn onder andere verkocht.

70 miljoen aan beleggingen in de kledingindustrie verkocht door ASN Impact Investors

“Ondanks engagement hebben de bedrijven de afgelopen jaren onvoldoende stappen gezet om de situatie te verbeteren”, zegt San Lie, directeur van ASN Impact Investors, in het bericht. “Inmiddels concurreren deze kledingbedrijven ook met Chinese partijen als Shein en Temu, die nog sneller produceren. Dit staat verduurzaming in de weg. Daarom hebben we het drastische besluit genomen om niet meer te beleggen in deze kledingbedrijven.”

San Lie vervolgt: “Als financiële sector – van banken, beleggingsfondsen tot pensioenmaatschappijen – hebben we een grote verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Wij kunnen en moeten ervoor zorgen dat het geld de goede kant op gaat, richting een duurzamere toekomst. Met deze desinvestering geven we kledingbedrijven en andere investeerders een stevig signaal om nu echt vaart te maken met het verduurzamen van de kledingindustrie. We moeten niet achteruit, maar vooruit.” De kledingindustrie wordt niet in zijn geheel uitgesloten als beleggingsoptie, maar de bedrijven moeten dan wel voldoen aan de aangescherpte eisen en richting een circulaire industrie bewegen.