Nederlands label Barki is straks in winkels én in de metaverse te vinden

Het Nederlandse premium streetwearlabel Barki timmert sinds 2020 aan de weg. Het merk maakt T-shirts en sweaters met op het eerste oog minimalistische prints, ‘maar achter elke print zit een verhaal’, zo vertelt mede-oprichter Si-Mohamed El M’Barki in een videogesprek met FashionUnited. Aanleiding voor het gesprek zijn twee belangrijke ontwikkelingen bij Barki: het merk gaat na een jaar online retailen op zoek naar winkeliers. Daarnaast lanceert Barki volgende week een eerste NFT-design. De prints van Barki zijn straks niet meer alleen op de eigen website, maar ook in de winkelstraat én in de metaverse te vinden.

FashionUnited spreekt met Si-Mohamed en Zakaryah El M’Barki, broers en businesspartners, over de plannen.

Het cijfer honderd

De twee broers wilden altijd al samen een bedrijf beginnen. “Wat we ook bedachten, we kwamen altijd uit bij mode,” vertelt Si-Mohamed. “Uiteindelijk zijn we datgene gaan maken wat we zelf niet in de winkels konden vinden, de gulden middenweg tussen onze twee stijlen.” Dat die stijlen ver uit elkaar liggen, is in het videogesprek al duidelijk te zien: Si-Mohamed zit voor de camera in een pak met das, Zakaryah draagt een sweater. Si-Mohamed: “Ik ben nu gekleed voor vergaderingen, maar ik houd over het algemeen wel van casual zakelijk.” Zakaryah, lachend: “Mij krijg je niet in een pak hoor, ik vind dat het echt comfortabel moet blijven.”

De uitkomst was een serie van twee sweaters en een T-shirt, alle drie zwart en bedrukt met de naam van het merk. Op het T-shirt staat onder de merknaam nog een klein, Engelstalig lemma dat uit een woordenboek lijkt te komen. Daarin wordt uitgelegd waar de merknaam vandaan komt. Si-Mohamed: “De naam Barki is gebaseerd op onze familienaam, en op straattaal. Onze achternaam El M'Barki komt van het Arabische woord Barakah, wat zegening betekent. Al ons hele leven lang worden we overal ‘barki’ genoemd. Op straat in Nederland betekent Barki honderd, ontleend uit het Surinaams. Honderd is symbolisch voor het ultieme getal, perfectie en authenticiteit. Dat is precies waar Barki voor staat.”

Het lemma-shirt van Barki. Beeld: Barki

Barki speelt in prints vaker met de verschillende betekenissen van woorden. Si-Mohamed laat op zijn computerscherm een vierde ontwerp zien: de blauwdruk van het NFT-ontwerp waarvan Barki er binnenkort honderd lanceert. Een T-shirt, ook zwart, met op de rug een afbeelding van bankbiljetten en daarover de merknaam in rode, graffiti-achtige letters. Onder de afbeelding staat in strakke blokletters het woord ‘change’. Si-Mohamed laat zijn cursor over de bankbiljetten gaan. “Enerzijds is er het geld, de honderd euro waar ‘barki’ op straat voor staat. Daarnaast gaat het over ‘change’: dat woord betekent zowel ‘wisselgeld’ als ‘verandering’. De print staat voor alle veranderingen waar onze generatie mee te maken krijgt, maar specifiek die van reguliere valuta naar crypto en bitcoin. Ook geld verandert. Deze print laat de chaos zien die met verandering gepaard gaat.”

NFT’s en stoffen T-shirts

Van elke NFT komt er ook een fysieke editie. De bedoeling is dat de NFT en het textiele kledingstuk aan elkaar worden verbonden. Si-Mohamed: “Op het moment dat je de NFT koopt, krijg je ook een fysieke kopie van het product dat je digitaal hebt gekocht. Op dat fysieke T-shirt zit dan weer een qr-code die naar het digitale product leidt.” Volgens de broers voorkomt dit dat het fysieke kledingstuk in waarde afneemt en op den duur bijvoorbeeld wordt weggegooid. “Door het fysieke product te koppelen aan de NFT behoudt het zijn waarde. Tegelijkertijd maakt de koppeling aan een fysiek product elke van de honderd NFT’s uniek.”

Nu is er alleen nog een T-shirt, maar in de toekomst moeten er meer phygital ontwerpen bij komen: designs die zowel voor de echte wereld als voor de metaverse bedoeld zijn. Si-Mohamed: “We willen echt looks gaan ontwerpen, compleet met broeken, schoenen, jassen, en misschien ook wel tassen.” Een aantal van de designs zullen als limited edition-items op de markt worden gebracht.

De eerste NFT van Barki, die volgende week wordt gelanceerd. Beeld: Barki

Niet alleen de producten van Barki zijn gedeeltelijk virtueel, ook het productieproces speelt zich voor een groot deel via de computer af. Zo werkt het merk met digitale sampling. Dat werkt beter in de communicatie met leveranciers, is de ervaring van de broers. Ook is het volgens Si-Mohamed een duurzamere manier van produceren dan de traditionele methode met fysieke samples. “Je kunt heel duidelijk laten zien wat je voor ogen hebt en steeds kleine aanpassingen maken, zonder dat je steeds fysieke samples hoeft te produceren waar je uiteindelijk niets meer mee doet.”

Naar de metaverse en de winkelstraat

Waar Barki steeds meer richting de digitale wereld beweegt, worden er ook stappen gezet richting de echte winkelstraat. Ze hebben de coronapandemie even afgewacht, maar nu zijn Si-Mohamed en Zakaryah actief op zoek naar retailers die hun T-shirts en sweaters willen verkopen. “Retailers die innovatief zijn en passen bij onze duurzaamheidsambities.”

De broers hopen retailers te vinden die zelf ook in digitalisering geïnteresseerd zijn. “We zouden het ontzettend gaaf vinden als wij onze digitale ontwerpen in een winkel zouden kunnen presenteren, en dat mensen ze bijvoorbeeld met een virtuele passpiegel kunnen passen,” verklaart Si-Mohamed. “Als dat soort retailers er zijn, zijn wij de eerste die daar zullen aankloppen.” Momenteel zetten de oprichters bij verschillende winkeliers lijntjes uit. Zakaryah: “Dat betekent vooral: brutaal zijn. Veel retailers aanspreken en kijken hoe ver je komt.”

Volgende week openen op de website van Barki de aanmeldingen voor de NFT’s. Op de langere termijn willen de broers zich richten op groei. “Meer ontwerpen, meer samenwerkingen, het merk naar buiten brengen. De mensen voor wie wij dit merk maken zijn de mensen die er honderd procent voor gaan, die ‘barki’ willen zijn, of het nu in hun studie is, sport, of hun werk. Daar staan we voor, en we willen de definitie van Barki zo veel mogelijk uitbreiden.”