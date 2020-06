Nederlands merk Affaso van start in Groot-Brittannië

Affaso breidt uit naar Groot-Brittannië. Het Nederlandse merk stapt dankzij een samenwerking met Amazon UK in de Britse markt. Het merk is op zoek naar verdere aanwezigheid in het land met retail partnerschappen.

Het merk stelde eerder dit jaar al een sales manager aan voor Groot-Brittannië, zo is te lezen in het persbericht. Het jonge Nederlandse merk is nu op zoek naar een verdere versterking van de aanwezigheid in de markt zowel online als fysiek.

Affaso werd in 2018 opgericht door een groep prominenten uit de modewereld. Onder andere voormalig Vlisco-directeur Hans Ouwendijk is onderdeel van de oprichters. Het merk maakt gebruik van oude Afrikaanse prints en verwerkt deze in hoogwaardig katoen overhemden. Achter elke print gaat een uniek verhaal schuil aangezien de prints vaak gebruikt worden in de Afrikaanse cultuur om een verhaal over te brengen. De prints komen uit archieven, zo vertelde Ouwendijk in een interview begin 2019 aan FashionUnited. De oudste prints kwam op dat moment uit 1820.

Het merk richt zich op de mannelijke consument die niet tot de grijze massa wil horen. Een overhemd gaat voor 129,95 euro over de toonbank.

Beeld: Affaso