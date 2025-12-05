Nederlands merk by-bar breidt uit naar het Verenigd Koninkrijk

by-bar versterkt zijn aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlandse damesmodelabel schakelt Magpie Agency London in voor de lokale distributie, als onderdeel van een bredere internationale groeistrategie.

De beslissing om uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk volgt op een stijgende vraag naar het merk in de regio, aldus een persbericht. Magpie Agency krijgt de taak om de positie van by-bar verder te versterken via toonaangevende boetieks. Deze strategie wordt al toegepast via samenwerkingen met partners als Doodie Stark, Mercantile London en Cavells.

Deze recente uitbreiding is een vervolg op bredere inspanningen om in heel Europa te groeien. Het merk heeft al 700 verkooppunten in de Europa, met een sterke aanwezigheid in Nederland en België.

Barbara Brenninkmeijer, oprichtster en creatief directeur van by-bar, zegt in een reactie: “We zijn verheugd om onze aanwezigheid in belangrijke Europese markten verder te versterken. De samenwerking met Magpie Agency London en onze vertrouwde partners stelt ons in staat om onze collecties naar nog meer inspirerende boetieks en premium modewinkels te brengen.”