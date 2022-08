Nederlands schoenenmerk Ferragio haalt 150.000 euro op in investeringsronde

Het Nederlandse schoenenmerk Ferragio heeft een eerste financieringsronde afgerond, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het merk heeft 150.000 opgehaald en wil dit inzetten om de merkpropositie te versterken. Ook zal er een tweede investeringsronde worden gestart op sharefundingsplatform Eyevestor.

"Ondanks moeilijke marktomstandigheden zoals corona, waardoor iedereen thuis achter de computer zat en vrijwel niemand hakken droeg, hebben we onze marktpositie kunnen versterken," aldus oprichter Juliette de Vries in het persbericht. "Om de volgende stap te maken moeten we een hogere voorraad kunnen aanhouden en investeren in onze internationale distributie, zowel via partners in diverse landen als via e-commerce."

Het merk Ferragio richt zich op tijdloze en elegante schoenen met een hoog draagcomfort. Het voetbed is gemaakt van medisch memory foam.