Nederlands sportschoenenmerk Artin Athletics haalt zes ton funding op

Groeigeld voor Nederlands merk Artin Athletics. Het sportschoenenbedrijf heeft 600.000 euro aan financiering opgehaald, zo laat het weten in een persbericht. Dankzij de kapitaalinjectie lanceert het bedrijf kleding en trainingschoenen.

Het merk Artin Athletics is opgericht door Joris van Gerven, een orthopedisch schoentechnoloog. De schoenen die hij heeft ontwikkeld zijn aangepast om te passen bij diverse fitnessdisciplines zoals krachttraining, HIIT-training (High Intensity Interval Training) en crossfit.

"We zien dat mensen vaak trainen met schoenen die niet geschikt zijn, wat niet alleen hun prestaties in de weg staat maar ook kan resulteren in blessures", aldus Van Gerven, de woordvoerder van Artin Athletics, in het bericht. "Met onze nieuwste collectie streven we ernaar om iedere sporter, ongeacht het niveau, te voorzien van schoenen die zijn lichaam optimaal ondersteunen."

Van Gerven heeft de ambitie om verder uit te breiden in Europa. Hij wil met Artin Athletics ‘de toonaangevende leverancier van trainingschoenen en fitnessaccessoires in Europa’ worden. Dit wil Van Gerven doen door zowel online als in fysieke retaillocaties de producten te verkopen.