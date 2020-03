Nederlands tassenmerk Travelteq overgenomen door Ekster

Travelteq, het Amsterdamse tassenmerk, is overgenomen door smart-wallet bedrijf Ekster. Dit meldt oprichter Olivier Momma schriftelijk aan FashionUnited. Ekster heeft geïnvesteerd in het merk en neemt het dagelijkse bestuur van Travelteq over.

De overname van Travelteq past in de ambitie van Eskter om internationaal te groeien in meerdere segmenten en het productportfolio uit te breiden. “De productcategorieën van beide merken komen in de basis sterk overeen. We zien synergie in de focus van Ekster op slimme oplossingen en de aandacht voor stijl en design bij Travelteq. Beide merken kunnen elkaar daarin gaan versterken,” aldus Momma. Travelteq focust zich namelijk op ‘smart travel’ producten. “De investering biedt beide merken de mogelijkheid om expertise en middelen te delen, zoals het groter inkopen van ruwe materialen om zo schaalvoordelen te behalen. Ook kan Ekster gebruik maken van de kennis van Travelteq op het gebied van productie en Travelteq kan andersom leunen op de expertise van Ekster op het gebied van e-commerce.

“De leidende positie van Ekster in de Verenigde Staten gecombineerd met Travelteq’s erfgoed en status in Europa zorgt voor een spillover van intercontinentale merkherkenning en biedt veel groeikansen voor beide merken,” aldus Momma.

Travelteq heeft nieuwe eigenaar

Travelteq werd eind 2009 opgericht door Maarten van Biggelaar en Michiel van Ogtrop. De reistassen en -accessoires worden in Amsterdam ontworpen en in Italië geproduceerd. Het dagelijkse bestuur en strategische management worden nu opgepakt door een nieuw opgezet team vanuit Ekster. Het bedrijf benadrukt dat een sterke focus zal zijn ‘op het waarborgen van de uitstekende service en kwaliteit waar Travelteq al jaren om bekend staat’.

Beeld: Eskter x Travelteq