Nederlands tassenmerk Zebra overgenomen door Dugros

Dames- en kindertassenmerk Zebra is overgenomen door tassen groothandel Dugros, zo meldt het merk in een persbericht. Oprichtster Chantal Slegers kiest ervoor het merk te kopen vanwege de gezondheid van haar en haar man, zo is te lezen in het bericht.

“De keuze om ons merk te verkopen is er niet een van vandaag op morgen,” zo meldt Slegers in het statement. “Zebra is in de afgelopen jaren echt mijn kindje geworden. Toch voelt het goed. Met trots geef ik Zebra in handen van Dugros, omdat ik weet dat het merk onder hun dak door kan groeien.” Naast een nieuwe eigenaar, verandert er voor de klanten niets. “Zebra blijft Zebra en zal alleen maar groeien, is mijn verwachting.” Zo zal het merk nog niet ingekocht kunnen worden bij Dugros, maar blijft vertegenwoordiger Lisa van Zebra het aanspreekpunt voor klanten, aldus het persbericht.

Dugros zag de kans om de merkenportefeuille uit te breiden. “Het is een bekend en populair merk met een goede prijs-kwaliteitverhouding”, aldus Bas Duifhuizen, directeur van Dugros. De tassen groothandel vindt het belangrijk de continuïteit van het merk te waarborgen en zal het merk dan ook verder ontwikkelen ‘in de geest van Chantal’. Dugros kijkt naar internationale expansie voor Zebra.

Slegers uit haar vertrouwen in de nieuwe eigenaar. “Onze manier van ondernemen heeft veel overeenkomsten, kwamen we al snel achter. Een no-nonsens cultuur en door hard werken groot geworden.” Duifhuizen vult aan: “Als er een kans voordoet om zo een mooi merk over te nemen, twijfelen wij niet maar gaan we meteen over tot actie. Extra bijzonder is dat Chantal haar merk ons echt toevertrouwd, dat motiveert extra om alles eruit te halen wat erin zit.”