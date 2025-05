Nederlandse bedrijven roepen kabinet op ultra fast fashion een halt toe te roepen

Tot hier en niet verder. Veertig Nederlandse bedrijven roepen in een brandbrief het kabinet op om fast fashion een halt toe te roepen. Onder de bedrijven bevinden zich sorteerbedrijven, textielrecyclers, kringloopwinkels en retailers.

De bedrijven luiden de noodklok. “Er is nú actie nodig”, aldus de bedrijven in de brandbrief. De ondertekenaars maken zich zorgen over de voortdurende stroom niet-conforme ultra fast fashion die de Nederlandse markt op komt. Onder de ondertekenaars zijn Livera, Zeeman, het moederbedrijf van Manfield en Sacha, Geisha, I-Did, Spinning Jenny, Winkelstraat.NL, Studio Anneloes, Wolkat en HVEG Group.

De publicatie van de brandbrief valt samen met de dag waarop het tweeminutendebat circulaire economie plaatsvindt in de Tweede Kamer.

Stop ultra fast fashion: Onder andere Zeeman en Livera ondertekenen brandbrief

De brandbrief waarschuwt voor diverse dingen, waaronder de lage kwaliteit van de kleding die vaak niet voldoet aan Europese regels. Zo kwam uit recent PointerCheckt onderzoek nog naar voren dat slipper van Chinese e-tailer Shein 325 keer giftiger is dan toegestaan. De brandbrief gaat ook in op de cijfers van toezichthouders die melden dat tot 95 procent van geinspecteerde producten van onder andere Shein en Temu niet aan de Europese productwetgeving voldoet. “Daarmee is een ongelijk en oneerlijk speelveld voor ons realiteit.”

De handelsoorlog die is aangestuurd door president Trump van Amerika zorgt volgens de ondertekenaars ervoor dat de Europese markt voor Aziatische bedrijven nog aantrekkelijker is. Alles bij elkaar zorgt voor een breekpunt, aldus de bedrijven.

“Alle goedbedoelde maatregelen om de textielketen meer circulair te maken zonder de enorme toename aan ultra fast fashion die de markt opkomt een halt toe te roepen, is simpelweg dweilen met de kraan open. Nu niet kiezen voor een rem op ultra fast fashion producten die niet aan Europese regels voldoen is ook kiezen. Het is een keuze voor nog meer faillissementen in de circulaire textielbranche, voor nog meer kleding in verbrandingsovens, voor nog meer verlies van de Nederlandse innovatie- en kennisstatus op circulair textiel en voor nog meer oneerlijke concurrentie voor bedrijven in Nederland”, zo luidt het statement.

De brandbrief roept het kabinet op om concrete voorstellen op te stellen zodat fast fashion wordt ingeperkt. De ondertekenaars denken zelf aan een versneld actieplan tegen oneerlijke import, publiekscampagnes gefinancierd door de overheid om consumenten bewust te maken van de risico’s van het kopen bij ultra fast fashion partijen en het stoppen van import en verkoop van kleding die schadelijke stoffen bevat.