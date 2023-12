Nederlandse consument betaalt vaker met mobiele telefoon

“Pinnen, alsjeblieft” - retailers horen bijna niet meer anders. Waar betalen met contanten plaats maakt voor het betalen met een pinpas, verdwijnt ook de betaalpas naar de achtergrond. Nederlandse consumenten betalen steeds meer met hun mobiele telefoon.

Betalen met een smartphone kan bijvoorbeeld met Samsung Pay of Apple Pay via de zogenaamde ‘Digital Wallet’. Wereldwijd ligt het gebruik van de Digital Wallet op vier procent. In Nederland ligt dat aandeel op twaalf procent, zo blijkt uit onderzoek van Manhattan Associate. Dat maakt dat Nederland, samen met het Verenigd Koninkrijk, voorop loopt.

Dieper in de cijfers gedoken, is te zien dat vooral jongvolwassenen (tussen de 18 en 24 jaar) de Digital Wallet als favoriete betaalmiddel kiezen. Zo’n 22 procent geeft dit aan. Naarmate Nederlanders ouder worden, wordt deze betaaloptie minder populair. Zo kiest zestien procent van de 25 tot 34-jarigen het betaalmiddel als favoriet. Voor 35 tot 44-jarigen is dat dertien procent, voor 45 tot 54-jarigen is dat acht procent en voor 55 tot 64-jarigen is dat negen procent.

Hoewel de Digital Wallet populair is onder de Nederlandse consument, weten Nederlanders contant geld nog altijd te waarderen als betaalmiddel. Uit het onderzoek blijkt dat 26 procent van de Nederlandse consumenten dit nog altijd als favoriete betaalmiddel kiest. Wereldwijd ligt dat gemiddelde lager: 23 procent.