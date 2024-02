Nederlandse consument kiest steeds vaker voor bezorging bij pakketpunt

Pakketpunten worden populairder, steeds vaker laten Nederlandse consumenten een pakket hier bezorgen. Het afgelopen jaar steeg het aantal leveringen aan een pakketpunt met 36 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo meldt Sendcloud.

Het gros van de pakketten wordt nog steeds thuis geleverd, maar Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker tijdens het afrekenen al voor een levering bij een pakketpunt.

“Consumenten worden steeds veeleisender als het gaat om pakketbezorging en willen zelf bepalen waar, wanneer en hoe een pakket bezorgd wordt. Pakketpunten, en in het bijzonder pakketkluizen, zijn een goede manier om aan deze vraag tegemoet te komen”, aldus Sabi Tolou, CCO en mede-oprichter bij Sendcloud in een persbericht. “Niet alleen biedt out-of-home bezorging de consument het nodige gemak, met een aflevergarantie van 100 procent en minder onnodig aanbellen is het voor vervoerders een uitstekende manier om hun operatie te optimaliseren en bovendien hun ecologische voetafdruk te verkleinen. We verwachten dat pakketpunten- en kluizen in 2024 een steeds prominentere rol gaan spelen.”