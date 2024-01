Nederlandse consument loyaal aan ‘sociale’ bedrijven

Stelt u zich als ondernemer sociaal op tegenover uw klanten? Dan scoort u in tijden van inflatie punten. De Nederlandse consument mijdt namelijk bedrijven die zich niet sociaal opstellen in tijden van inflatie wat zich vertaalt in terughoudendheid bij het doen van aankopen, blijkt uit onderzoek van credit managementorganisatie Intrum.

De inflatie heeft het afgelopen jaar een aanzienlijke impact gehad op de koopkracht van consumenten. Daardoor stelt men steeds hogere eisen aan waar men het geld aan uit wil geven. Ruim 57 procent van de consumenten vindt dat bedrijven meer betalingsflexibiliteit moeten aanbieden in tijden van recessie, aldus Intrum. Voor 36 procent daarvan weegt dit serieus mee bij het maken van beslissingen over waar consumenten hun geld aan uitgeven.

Uit het onderzoek blijkt ook dat een vijfde consument zich minder schuldig voelt om een rekening niet te betalen als het bedrijf zich niet sociaal opstelt. Ondernemingen die zich wél sociaal opstellen, plukken hier de vruchten van. Zo’n 60 procent van de consumenten is bereid een aankoop te doen bij een bedrijf dat zich sociaal opstelt en flexibiliteit biedt tijdens economische tegenslagen.

“De consument beseft goed dat ze hun geld maar één keer kunnen uitgeven”, verklaart Guy Colpaert, managing director bij Intrum Benelux. “ Dit zorgt ervoor dat hun kritische houding ten opzichte van bedrijven alsmaar blijft doorgroeien. (...) Het kan bedrijven helpen om aan de voorkant goede afspraken te maken en duidelijk te communiceren over betalingsmogelijkheden en de gevolgen van het niet of te laat te betalen. Zo neem je de consument mee in jouw sociale plan. Wanneer er toch een betalingsachterstand ontstaat, probeer dan achter de reden hiervan te komen. Hierdoor kan de vervolgaanpak afgestemd worden op de behoeften van de klant waardoor het aantal wanbetalers uiteindelijk zal verminderen. Ook het creëren van bewustwording rondom hun eigen sociale impact, kan bedrijven helpen om klanten te behouden.”