Nederlandse e-commercesector in actie voor toekomstperspectief

Brancheorganisaties E-commerce Nederland, Thuiswinkel.org en INretail zijn in actie gekomen voor de e-commerce sector. Ze hebben drie concrete initiatieven gepresenteerd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ‘de groeiende rol van e-commerce binnen de Nederlandse economie te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt’.

De partijen geven aan dat de e-commerce een belangrijke pijler van de economie en arbeidsmarkt is vanwege het grote aandeel van retailbestedingen dat inmiddels digitaal verloopt. “Verdere professionalisering vraagt om intensievere samenwerking op het gebied van goed werkgeverschap in e-commerce en een langetermijnvisie op de e-commerce arbeidsmarkt.

De drie initiatieven waar de sector om vraagt zijn: 1. Code of conduct voor goed werkgeverschap, 2. Een betere aansluiting tussen onderwijs en de praktijk van e-commerce, 3. Het ontwikkelen van een model arbeidsovereenkomst.

"Met de arbeidsmarktagenda nemen we de verantwoordelijkheid voor de toekomst van werken in e-commerce," aldus de drie organisaties in een gezamenlijke persbericht. "We zetten een standaard en nodigen vakorganisaties, politiek en onderwijsinstanties uit om mee te bouwen aan een sterke en innovatieve e-commerce arbeidsmarkt. De politiek vragen we om samen met de sector mee te denken over een langetermijnvisie voor de arbeidsmarkt. Dat is nodig om te kunnen anticiperen op de toekomstige behoeften van werknemers en werkgevers. Het gaat dan ook over het vrijmaken van middelen voor hogere arbeidsproductiviteit en innovatie zoals robotisering en artificial intelligence en voldoende flexibiliteit binnen het vaste dienstverband. Als we samen met het beroepsonderwijs bovendien relevante curricula versneld kunnen vernieuwen, zorgt dat voor een nog betere aansluiting op de behoefte van de arbeidsmarkt. De sector blijft dan een aantrekkelijke werkplek met goede voorwaarden en groei- en ontwikkelmogelijkheden voor iedereen."