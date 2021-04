Nederlandse e-tailer Brandfield overgenomen door Duitse Fashionette AG

Screenshot website Brandfield

Duitse online retailer Fashionette neemt Nederlandse e-tailer Brandfield over. De twee hebben een overnameovereenkomst getekend, zo meldt Brandfield in een persbericht. Het gaat over de overname van alle aandelen van Brandfield Holding B.V. en Fastyulo Holding B.V.

De overnameprijs van Brandfield wordt niet bekendgemaakt, maar het persbericht meldt wel dat het om een ‘lager tweecijferig’ miljoenenbedrag gaat. De overname wordt waarschijnlijk op 1 juli 2021 afgerond.

“De overname van Brandfield zal Fashionette in staat stellen het marktaandeel significant te vergroten en geografisch uit te breiden in Europa, naast het opschalen van het data-gedreven online platform voor premium en luxe mode accessoires,” aldus het bericht. “De oprichter van Brandfield en het huidige management team zal een actieve rol blijven spelen in het bedrijf en het bedrijf verder ontwikkelen na het afronden van de overname.” Brandfield is een Europese online retailer met een focus op Nederland en België. De e-tailer werd 13 jaar geleden opgericht en is in elf landen in Europa actief. Zowel Fashionette als Brandfield focussen zich met hun aanbod op mode accessoires.

Fashionette AG is van oorsprong een Duits bedrijf en heeft een focus op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar is dus ook al enige tijd actief in Nederland. Het afgelopen boekjaar behaalde het bedrijf een omzet van 94,8 miljoen euro door een omzetstijging van 29,6 procent.

Uit het persbericht is niet geheel duidelijk of de merknaam Brandfield zal blijven bestaan na de overname. FashionUnited heeft contact gezocht met het platform voor verdere informatie en dit artikel zal worden aangevuld waar nodig.