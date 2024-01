Nederlandse economie koelt af: Groei aantal starters stagneert, aantal stoppers neemt toe

Het aantal stoppende bedrijven groeide harder in 2023 dan het aantal starters. Het betekent niet dat er minder ondernemingen in het handelsregister staan ingeschreven. Dat aantal groeit zo’n vijf procent. Het groeiende aantal starters vlakt daarmee wel af, wat een afkoelende economie signaleert.

Het aantal stoppers groeide in 2023 met acht procent naar 147.500 bedrijven, zo blijkt uit het Jaarrapport Bedrijvendynamiek 2023 van de Kamer van Koophandel. Het aantal startende ondernemingen bedroeg 276.000, een groei van twee procent ten opzichte van 2022. Volgens Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap, is vooral het aantal stoppers opvallend.

Uit het rapport is ook op te maken dat het aantal faillissementen in 2023 sterk toenam, ten opzichte van 2022 - met een stijging van 64 procent. In 2022 steeg het aantal met 21 procent. In de retail viel voor de meeste bedrijven het doek met een groei van 159 procent. Anderzijds kende de retail ook veel starters.

Een oorzaak van het groeiende aantal faillissementen is bijvoorbeeld de noodzaak om coronasteun en uitgestelde belastingen terug te betalen, aldus Knoben in het rapport. “Deze groei aan faillissementen, met name in de door corona hard geraakte sectoren, wordt eigenlijk al een tijd verwacht.”