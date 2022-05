Nederlandse internetplatforms lanceren samen controletool Scamcheck

Veiliginternetten.nl, het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP) en Thuiswinkel.org hebben donderdag een Nederlandse versie gelanceerd van Scamcheck, zo blijkt uit een persbericht van Thuiswinkel. Scamcheck is een online tool waarmee consumenten kunnen controleren hoe groot de kans is dat een website niet veilig is.

Het aantal gerapporteerde scams (gevallen van online oplichting) steeg in 2020 met vijftig procent naar 120.000, zo bleek afgelopen november uit een rapport van Scamadviser. “Fraude is aan het verplaatsen van het fysieke naar het online domein,” aldus Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org, in het persbericht. “Dit treft niet alleen bedrijven maar in toenemende mate ook steeds meer consumenten.” Met de Scamcheck ‘pakken we onze rol om de sector veiliger te maken,” zegt Ten Ham.

De Scamcheck is toegankelijk via de website van Veiliginternetten.nl. Met de tool kunnen consumenten websites op veiligheid controleren. Ondernemers, op hun beurt, kunnen ermee laten zien dat hun website veilig is. “Iedereen kan informatie aandragen over de (on)betrouwbaarheid van een website,” verklaart Marjolijn Bonthuis van ECP in het persbericht. “Zo versterken we deze tool en houden we hem up to date.”

Voor de Scamcheck wordt gebruik gemaakt van informatie van internationale controle- en reviewplatforms als Trustpilot, Quad9, Scamadviser en Netsweeper. Ook worden gegevens als de oprichtingsdatum en de domeinnaam van een website nagelopen. Thuiswinkel.org: “Dat geeft een eindresultaat op basis waarvan ScamCheck aangeeft hoe groot de kans is dat het om een veilige of onveilige website gaat.”

Over Thuiswinkel, ECP en Veiliginternetten.nl

Thuiswinkel is de belangenbehartiger van de Nederlandse online retailsector. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een veilige en verantwoorde digitale samenleving. Veiliginternetten.nl, tot slot, is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid, ECP en het bedrijfsleven. Op de website zijn tips en uitleg te vinden omtrent veilig gebruik van het internet.