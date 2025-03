Nederlandse kleding- en schoenenwinkels noteren omzetgroei in januari

De Nederlandse detailhandel zet in januari meer om dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarbij groeit ook de omzet van kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren, zo blijkt uit de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal weet de detailhandel zijn omzet met 3,8 procent te groeien in de eerste maand van 2025. De omzet in kledingwinkels stijgt met 2,7 procent, terwijl winkels in schoenen en lederwaren een omzetgroei van 6,1 procent meemaken.

Ook de online omzet zit in januari in de lift. Zo gaven consumenten online 0,5 procent meer geld uit aan kleding en modeartikelen. De totale online omzet van de detailhandel stijgt met 5,1 procent.