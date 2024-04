Nederlandse mannenmode-ondernemers openen een eigen winkel

Mannenmode-veteranen Menco Nieuwenhuis en Raoul Mulder openen op 1 juli de deuren van een nieuwe winkel met mannenmodemerken genaamd Ballpark. Dit laten de ondernemers weten in een persbericht. De winkel in Weesp moet een ontmoetingsplek zijn voor mannenmode-enthousiastelingen wereldwijd.

Nieuwenhuis en Mulder hebben tientallen jaren ervaring in de mannenmode. In de nazomer van 2023 vonden ze elkaar met de gezamenlijke passie om ‘de beste menswear hangout van de wereld te creëren,’ aldus het persbericht. De locatie, een historisch hoekpand, kan "de creatieve sfeer rond Ballpark perfect neerzetten”, aldus Nieuwenhuis.

Een greep uit de lijst niche-mannenmodemerken die te vinden zijn in Ballpark: Drake’s, Filson, Scaglione en het eigen modelabel Shatsu. Mulder vult aan: “Het voelt als een eer dat alle merken die we op onze short list hadden mee zijn gegaan in ons plan, waardoor we ineens een unieke brand mix kunnen neerleggen. Dat vullen we aan met een maatwerkprogramma onder ons eigen Shatsu-label, waarmee we met de mooiste weverijen uit Engeland en Italië een bijzonder aanbod samenbrengen.”

Ballpark opent eind mei en viert de officiële opening op zaterdag 1 juni aan de Slijkstraat 11 in Weesp.