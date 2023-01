Nederlandse modemerken Caes en Francon maken debuut op Franse markt

De twee damesmodemerken Caes en Francon richten hun pijlen op de Franse markt en openen een vierdaagse pop-up showroom van 20 tot en met 23 januari. De twee modelabels werken hiervoor samen met ontwerpbureau Kokke House, dat maakt Francon bekend in een persbericht.

De showroom bevindt zich in het Parijse Atelier Néerlandais- een perfecte omgeving voor Nederlandse ondernemers in de creatieve industrie om een debuut te maken op de Franse markt, schrijft Francon in het persbericht. De samenwerking tussen de twee modelabels en het ontwerpbureau is ontstaan uit een gedeelde visie om verantwoorde tijdloze items te produceren die passen bij een moderne lifestyle.

Caes opent de showroom in Parijs met de FW23-collectie. “Onze klassieke ontwerpen worden aangevuld met uitgesproken silhouetten die fascinerende details bevatten”, aldus de oprichter en creatief directeur van het merk, Helen de Kluiver, in het persbericht. De kledingstukken zijn gemaakt van materialen met een lage impact en van hoge kwaliteit, waaronder oude stoffen, biologisch katoen en natuurlijk leer.

De ontwerpen van Francon zijn geïnspireerd op gebouwen, schrijft het merk in het persbericht. Het modelabel presenteert ‘Tower’, één van hun basislijnen die geïnspireerd is op de lifestyle in de stad, waarbij formele- en casual kleding elkaar afwisselen. “Het silhouette van Tower is strak en gedefinieerd, maar toch delicaat en gracieus. Het ziet eruit als een uniform voor de medemens, maar voelt als een ‘thuis’ voor de drager”, aldus May Kaan, oprichter van het merk, in het persbericht.