‘Nederlandse overheid overweegt staatssteun aan Hema’

Niet alleen de schuldeisers maar ook de Nederlandse overheid zit aan tafel bij de gesprekken met Hema. Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van bronnen. De overheid zou de winkelketen in de gaten houden omdat het een grote werkgever is.

De overheid heeft naar verluidt zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol het kan spelen bij Hema. Vorige week meldde het FD al dat obligatiehouders het plan hadden Hema over te nemen in ruil voor het kwijtschelden van 300 miljoen aan vorderingen. Hoe het precies met Hema ervoor staat is niet duidelijk aangezien het bedrijf de publicatie van het jaarverslag dit jaar twee keer heeft uitgesteld.

De huidige eigenaar van Hema, Ramphastos Investments van ondernemer Marcel Boekhoorn, nam Hema in 2018 over. Op dat moment had het bedrijf al veel schulden dankzij de vorige eigenaar Lion Capital. De schulden zouden inmiddels neerkomen op meer dan 750 miljoen euro.

Hema is niet alleen belangrijk voor de werkgelegenheid, voor de overheid speelt ook de leefbaarheid van de binnensteden mee. Het bedrijf heeft namelijk in Nederland al 550 filialen. De overheid onderzoekt of het bijvoorbeeld kan helpen door garanties op leningen te geven. Een oplossing moet volgens het FD echter snel komen. Hema en de schuldeisers willen voor 15 juni een oplossing omdat Marcel Boekhoorn op dat moment een achtergestelde lening van 50 miljoen moet aflossen. Als er een akkoord komt over de herstructurering van de schulden van Hema dan kan deze lening worden weggestreept.

