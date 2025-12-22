Nederlandse Protest Sportswear neemt Zweeds skimerk over

Protest Sportswear is op overnamepad gegaan. Het Nederlandse bedrijf kondigt net voor de feestdagen aan dat het 8848 Altitude overneemt, een Zweeds ski- en outdoormerk.

Protest Sportswear meldt dat het met de overname de eigen positie in het ‘high-end technische segment van wintersportkleding' versterkt. Het portfolio van het Nederlandse bedrijf wordt hiermee uitgebreid. Protest Sportswear is zelf al actief in de surf-, ski- en outdoorkleding. 8848 Altitude zal de eigen premium positionering en kwaliteit behouden, zo wordt benadrukt in het bericht.

De merkrechten van 8848 Altitude gaan over in de handen van Protest Sportswear. De nieuwe FW26 collectie zal gedeeltelijk worden verkocht via Protest’s distributienetwerk en gedeeltelijk via de bestaande distributiekanalen van 8848 Altitude. Deze collectie is nog ontworpen door het Zweedse merk zelf. Vanaf FW27 zal de collectie ontworpen worden door het Protest Sportswears team.

Wesley van Wijnbergen, algemeen directeur van Protest Sportswear: “De overname van 8848 Altitude is een logische strategische uitbreiding. Het merk is actief in een hoger geprijsd en technisch segment dat een aanvulling vormt op de bestaande positionering van Protest en niet concurreert met de kerncollecties. We zijn trots dat we deze stap als bedrijf kunnen zetten en zijn dankbaar voor het vertrouwen dat in ons wordt gesteld om het merk 8848 Altitude verder uit te bouwen, met respect voor zijn erfgoed en met investeringen in zijn toekomst op lange termijn."

Magnus Berggren, oprichter en ontwerper van 8848 Altitude, voegt hieraan toe: "De afgelopen periode heeft 8848 Altitude AB actief gezocht naar een financieel sterke partner met een robuust internationaal distributienetwerk en het vermogen om te investeren in de toekomst van het merk op lange termijn. Het was voor ons belangrijk om een partner te vinden die het creatieve DNA en de ontwerpfilosofie begrijpt en respecteert die 8848 Altitude sinds de oprichting hebben gekenmerkt. Met Dekker Olifanta B.V., het bedrijf achter Protest Sportswear, hebben we deze partner gevonden en we hebben er alle vertrouwen in dat het merk 8848 Altitude onder de nieuwe eigenaar verder zal groeien."