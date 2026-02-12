Nederlandse tak Louis Vuitton krijgt boete van 500.000 euro

Louis Vuitton heeft een strafbeschikking gekregen van 500.000 euro van het Openbaar Ministerie (OM). Deze krijgt de tak vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, zo is te lezen in een persbericht van het OM.

Een strafbeschikking is niet hetzelfde als een gewone boete. Het is een straf die opgelegd wordt door het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van een rechter.

Louis Vuitton kwam recent in beeld als verdachte bij een lopende witwaszaak. Het bedrijf heeft onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermaals met grote bedragen contant geld betaalden. Meerdere personen kochten in de periode tussen augustus 2021 en februari 2023 luxegoederen met contant geld. In totaal is er miljoenen aan misdaadgeld uitgegeven, aldus het OM. De tassen die werden gekocht werden naar China gestuurd om weer verder te kopen. Dit staat bekend als ‘daigou’ handel en is een manier om crimineel geld via luxegoederen te verplaatsen.

Louis Vuitton B.V. heeft volgens het Openbaar Ministerie niet genoeg gedaan om witwassen van crimineel geld door klanten te voorkomen. Een van de verdachten in de witwaszaak kwam meermaals items kopen, maar steeds onder een andere naam. Het modebedrijf heeft hier niet verder onderzoek naar gedaan en daardoor in gebreke.

Bedrijven zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Tot 1 januari 2026 waren dit transacties boven de 10.000 met contant geldt of een reeks van contante betalingen in korte tijd die samen boven dit bedrag uitkomen. Per 1 januari 2026 geldt een verbod op het accepteren van contante betalingen van 3.000 euro en meer.