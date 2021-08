Nederlandse tech-startup Wair wil retailers helpen concurreren met Amazon en Zalando

Van Deursen Retail, moederbedrijf van onder meer Shoeby en Winkelstraat.nl, en BrainCreators, een Nederlandse aanbieder van AI-software, lanceren een tech-startup speciaal ontwikkeld voor de retailmarkt. Met Wair, zoals de startup heet, kunnen retailers verschillende processen ‘snel en zonder technologische kennis automatiseren’, zo is te lezen in een persbericht van de oprichters. Het doel: concurrentie met ‘tycoons’ als Amazon, Alibaba en Zalando.

Met software van Wair kunnen retailers onder meer de distributie van hun voorraad optimaliseren via zogenaamde replenishment-oplossingen. Deze systemen kunnen informatie over de vraag naar producten, de voorraden en de distributie ervan analyseren, om te bepalen hoe, waar en wanneer voorraad het best kan worden ingezet. ‘Hierdoor neemt de efficiëntie en klanttevredenheid van fashion retailers toe, dalen de kosten voor voorraadbeheer en transport en wordt de omzet verhoogd’, zo stellen de oprichters. Ook biedt Wair software voor de ‘voorkant’ van de winkel, zoals slimme software die klanten stijl- en maatadvies kan geven op basis van foto’s van kledingstukken of selfies. De verschillende oplossingen zijn toegankelijk vanuit een centrale interface.

Alle oplossingen van Wair zijn exponential smart solutions: de software kan ‘leren’ van eerdere informatie en processen, waardoor deze constant doorontwikkelt, en algoritmes bijvoorbeeld betrouwbaarder worden. Dat is volgens de makers cruciaal om met andere bedrijven waarin technologie centraal staat, zoals Amazon en Zalando, te kunnen concurreren.

Retailketen Shoeby is een launching customer van Wair. “De digitale transitie binnen de retailsector is de laatste jaren en door Covid-19 in een stroomversnelling gekomen. Ook bij Shoeby weten we als geen ander dat ondernemers die zich het snelst aanpassen en de klant centraal zetten de winnaars zijn,” aldus Mitch van Deursen, CEO bij Shoeby, in het persbericht. “Wij zijn ontzettend blij dat we met BrainCreators deze stap hebben gezet en merken nu al de voordelen van Wair.”

Retailers kunnen nu alvast een demo van Wair aanvragen om de software uit te proberen. De oprichters zijn vol vertrouwen over de resultaten van Wair: “Als Wair binnen 60 dagen geen positieve winstmarge kan aantonen hoeven klanten niets te betalen.”