Nederlandse toezichthouders: 85 tot 95 procent producten Shein en Temu voldoen niet aan EU-regels

De populariteit van platforms buiten Europa stijgt al jaren en dat merken ook de Nederlandse toezichthouders. Ze waarschuwen dat de grote volumes van producten die Nederland binnenkomen het onhoudbaar maken om hun controlewerk goed uit te voeren, wat zorgt voor risico’s. Daarom wordt er gepleit voor een gezamenlijke aanpak zodat consumenten beschermd kunnen worden tegen onveilige en niet-duurzame producten.

“We maken ons zorgen [...] Er moet gezamenlijk worden gezocht naar een juiste vorm van toezicht om markten en burgers te blijven beschermen.” aldus Nanette van Schelven, Directeur-generaal Douane in het bericht. De dounae trekt samen met de Nederlandse markttoezichtautoriteiten Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie) op in de oproep aan de minister van Economische Zaken.

Het bericht geeft aan dat elk jaar ruim 1 miljard pakketten via Nederland de EU binnen komen. Dat is ongeveer 40 procent van de totale e-commerce import in de EU. Deze aantallen nemen alleen maar toe met partijen zoals Shein, Temu, AliExpress en Alibaba die direct aan de consument levert. Echter melden de toezichthouders dat 85 procent tot 95 procent van geïnspecteerde producten van deze bedrijven niet voldoet aan Europese wetgeving. Met enige regelmaat komen er onderzoeken naar buiten waaruit blijkt dat bijvoorbeeld producten van Shein de gezondheidsnorm overtreden. Zo bleek uit een recent onderzoek van Pointer Checkt dat onderzochte Shein- items ‘honderden keren’ te veel toxische stoffen bevatten dan dat wettelijk is toegestaan.

Producten die niet door de screening heen komen zijn bijvoorbeeld niet effectief, kunnen risicovol zijn voor consumenten of werken niet goed. Dan gaat het bijvoorbeeld over verboden stoffen die worden gevonden, losse onderdelen die kunnen zorgen voor verstikking bij kinderen of elektronica die door oververhitting in brand vliegt.

Maar omdat het aantal producten dat het land binnenkomt, wordt het moeilijker om al deze producten effectief en efficiënt aan de grens te controleren. Daarom pleiten de Nederlandse toezichthouders voor een gezamenlijke aanpak, waardoor alle partijen in de keten (productie, handel en transport) van e-commerce producten van buiten de EU, overheid en kopers hun verantwoordelijkheid nemen. Dit is volgens de partijen de enige manier om consumenten en gebruikers te beschermen en wordt er een eerlijk speelveld gecreëerd voor bedrijven die zich wel aan de regels houden.