Nederlandse Via Outlets neemt Scalo Milano Outlet & More over

Via Outlets neemt Scalo Milano Outlet & More over. Dit outletcenter ligt ten zuiden van Milaan in Locate di Triulzi, op vijftien minuten van het stadscentrum. Het bedrijf neemt honderd procent van Locate District spa. over. Dit is het bedrijf dat eigenaar en beheerder is van het centrum en voorheen in handen was van de Lonati Group. Via Outlets, opgericht in 2014, is volledig eigendom van de Nederlandse institutionele belegger Apg. Het bedrijf beheert twaalf premium modeoutlets in Tsjechië, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Polen, Spanje, Zweden en Zwitserland, met meer dan 1.380 winkels.

Scalo Milano Outlet & More biedt meer dan 180 nationale en internationale merken

De overname markeert de toetreding van Via Outlets tot de Italiaanse markt. Het ondersteunt de anorganische groeistrategie van het bedrijf, gericht op de selectieve acquisitie van outlets in kansrijke markten. De waarde hiervan wordt verhoogd door de '3R'-strategie: remerchandising, remodelling en remarketing, zo staat in een verklaring. Met deze acquisitie groeit de pan-Europese portefeuille van Via Outlets naar 325.000 vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Dit is verdeeld over twaalf premium outlets in tien markten: Tsjechië, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.

“De toetreding tot de Italiaanse retailmarkt is een strategische mijlpaal voor Via Outlets. Als thuisland van de wereldwijde mode is Italië een prioritaire markt voor de outletsector. De stedelijke en goed bereikbare locatie van Scalo Milano Outlet & More vormt het ideale platform om onze 3R-strategie toe te passen en meer waarde te bieden aan bezoekers en merkpartners”, legt Otto Ambagtsheer, CEO van Via Outlets, uit.

Scalo Milano Outlet & More opende in 2016 en werd uitgebreid met 9.000 vierkante meter. Dit brengt de totale verhuurbare vloeroppervlakte van het centrum op circa 44.000 vierkante meter, waarmee het een van de belangrijkste outletbestemmingen in Italië is. Het centrum biedt een mix van meer dan 180 nationale en internationale mode- en lifestylemerken, waaronder Adidas, Calvin Klein, Falconeri, K-Way, Liu-Jo, Nike en Patrizia Pepe.

“De toetreding tot de portefeuille van Via Outlets opent een nieuw en spannend hoofdstuk voor Scalo Milano Outlet & More. Als onderdeel van een grote eigenaar-exploitant met een vergelijkbare visie, krijgen we de schaalgrootte die nodig is om het aanbod van premium merken, de gastervaring en de investeringen in duurzaamheid te versnellen. Samen kunnen we putten uit pan-Europese inzichten, digitale expertise en het bereik van de toeristische sector om Scalo Milano Outlet & More naar een hoger niveau te tillen, terwijl we trouw blijven aan ons grootstedelijke DNA en onze partnerschappen in de regio Milaan”, benadrukt Davide Lardera, CEO van Scalo Milano Outlet & More.