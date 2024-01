‘Nederlandse webshops onvoldoende toegankelijk voor iedereen’

Online winkelen is voor mensen met een beperking vrijwel onmogelijk, meldt Level Level. Het Rotterdamse internetbureau onderzocht voor het derde jaar op een rij de top 15 van de Twinkle top 100 (de ranglijst met de grootste online verkopers in ons land van e-commerce vakblad Twinkle, red.). De uitkomsten zijn zorgwekkend. Het doel van Level Level, een toegankelijk web voor iedereen, is niet behaald. Europese wetgeving biedt wellicht uitkomst.

Voor het derde jaar op rij concludeert Level Level dat Nederlandse e-tailers onvoldoende rekening houden met mensen met een visuele of motorische beperking. Een bestelling plaatsen zonder een muis? Onmogelijk bij 8 van de 15 webwinkels. Veel van die webwinkels zijn zelfs in score gedaald, ten opzichte van het eerste onderzoek in 2021.

In Europa gaat dit om 27 procent van de bevolking die buitengesloten wordt door ontoegankelijk gebruik en design van webshops. In Nederland ligt het percentage mensen met een visuele of motorische beperking op 32 procent, volgens cijfers van Consilium Europa. Websites moeten toegankelijk zijn voor iedereen, vindt Level Level.

Wat wellicht uitkomst biedt? Wetgeving. Op 28 juni 2025 gaat de European Accessibility Act in. Daarmee worden retail-webshops verplicht rekening te houden met hun digitale toegankelijkheid. Webshops zouden bijvoorbeeld verplicht worden rekening te houden met goed design, duidelijke tekst, witregel en scanbare elementen zodat iedereen gemakkelijk op het web kan surfen. Level Level is een Rotterdamse full service internetbureau dat streeft naar een toegankelijk web voor iedereen. Het bureau behoort tot de wereldwijde WordPress top. Het bureau bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt websites, webshops en applicaties met als pilaren: snel, schaalbaar, gebruiksvriendelijk en toegankelijk.

FashionUnited publiceert binnenkort een verhaal over het verbeteren van de toegankelijkheid van webshops. Houd de website in de gaten