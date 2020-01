‘Nederlandse webwinkelmarkt verzadigd in 2019’

Ruim zestienduizend ondernemers begonnen in het afgelopen jaar een webwinkel in Nederland. Daartegenover stopte in hetzelfde jaar bijna evenveel ondernemers met hun webshop. Dat schrijf het FD op basis van gegevens van onderzoeksbureau Dataprovider.

Momenteel kampt Nederland met een overschot van 88.000 webwinkels, zo onderzocht Dataprovider met behulp van een algoritme dat het aantal webwinkels registreert. Waar in 2019 16.289 ondernemers een webwinkel opzetten, was dit in 2018 nog maar 9.138.

Ondernemers die met hun webwinkel stoppen, bieden deze te koop aan via platforms als Webshopovername.nl, Brookz of Marktplaats. En dat zijn er steeds meer, zo meldt de krant. In 2019 stonden op Webshopovername.nl 162 webwinkels te koop, wat neerkomt op een groei van 30 procent ten opzichte van 2018. Anders dan vijf jaar geleden, kiezen startende ondernemers er vaker voor om een bestaande webshop over te nemen dan om een eigen webshop te bouwen. Dat komt omdat het overnemen van een bestaande webwinkel goedkoper is, en omdat het bij het opzetten van een nieuwe webshop lang kan duren voordat deze goed draait, aldus het FD.