Negatief netto inkomen bij Zalando in Q1, maar wel verbetering

Online retailer Zalando SE heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar nog geen zwarte cijfers geschreven. Hoewel het netto inkomen in de min staat, is er wel een verbetering te zien in vergelijking met een jaar eerder, zo blijkt uit de financiële update.

Het kerncijfer komt nu uit op min 8,9 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog een min van 38,5 miljoen euro. Zalando benadrukt dat het zich focust op winstgevende groei.

Op het gebied van omzet gaat het bedrijf ook nog niet vooruit. Het bedrijf heeft te maken met een omzetdaling van 0,6 procent. De omzet kwam hierdoor uit op een bedrag van 2,2 miljard euro. Voor het gehele boekjaar verwacht het bedrijf een omzetontwikkeling tussen de 0 en vijf procent stijging.

Afgelopen maart kondigde Zalando SE aan dat het de strategie ging aanpassen omdat de jaaromzet al twee jaar op een rij was gedaald. De omzet bleef nog net boven de 10 miljard grens hangen. Met een nieuwe strategie, met onder andere een grotere focus op de b2b-markt, wil het dit jaar nog terugkeren naar omzetgroei.