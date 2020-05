Negentig banen op de tocht bij Marc Cain

Mede door de coronacrisis ziet Marc Cain GmbH zich genoodzaakt om zo’n negentig banen te schrappen. Dat meldt het Duitse modebedrijf vandaag in een persbericht.

De beslissing is onderdeel van de reorganisatie die Marc Cain al langer op de planning heeft als gevolg van ‘uitdagingen in de detailhandel’ en de ‘snel voortschrijdende digitalisering’. De coronacrisis heeft Marc Cain de reorganisatie-activiteiten in stroomversnelling geplaatst, zo luidt het bericht. “Het doel van de herstructurering is om in de toekomst nog effectiever, doelgerichter en sneller te kunnen handelen in het belang van de markt en klanten,” aldus het in Bodelshausen gevestigde bedrijf.

Volgens Marc Cain heeft de directie de betrokken medewerkers al geïnformeerd over de plannen en de daarbij behorende ontslagen.

“Als marktleider willen we sterker uit de huidige crisis komen. Om dit te doen, moeten we weer als een speedboot functioneren en onze structuren stroomlijnen,” aldus Helmut Schlotterer, CEO en oprichter van Marc Cain, in het bericht. Hij gaat verder: “Ik geloof nog steeds in Duitsland als productielocatie. Maar we moeten onze organisatiestructuur aanpassen, hoewel het pijnlijk maar essentieel is; het zorgt voor banen op de lange termijn en versterkt ons concurrentievermogen als betrouwbare handelspartner.”

