Neo.Fashion: De beste Duitse en internationale modetalenten

Berlijn - Een reeks afgestudeerde modeontwerpers en aankomende ontwerpers nam deel aan het 2022 Neo.Fashion evenement van de Berlijnse modeweek, dat van 6 tot 8 september plaatsvond in de Reinbeckhallen van de stad. Het evenement omvatte een reeks shows van afgestudeerden met meer dan 80 van de beste Duitse ontwerpers die aan 10 universiteiten zijn afgestudeerd, maar ook een aantal nieuwe gasten en formats die het concept van voorgaande jaren verder uitbouwden.

Veel van de ontwerpers die op de catwalks te zien waren, waren in de running voor de tweede editie van de Neo.Fashion Award, die op de laatste dag van het evenement werd uitgereikt. De deelnemers waren geselecteerd uit technische hogescholen en kunsthogescholen en toonden hun laatste collecties tijdens speciale shows voor elke universiteit. De prijzen, die werden uitgereikt door een deskundige jury onder leiding van de Fashion Council Germany (FCG), omvatten de categorieën Best Design, Best Sustainability en Best Craftsmanship. Elke winnaar krijgt een persoonlijk begeleidingspakket van de jury en het Neo.Fashion netwerk.

Max Tautorus, van de Universiteit van Toegepaste Wetenschappen Hamburg, won Best Design voor hun collectie 'Kinship'. Nanyi Li van de Universiteit voor Kunst en Design kreeg de prijs voor het beste duurzaamheidsconcept voor hun collectie 'Blumen im Nebel' en de prijs voor de beste innovatie ging naar Antonia Dannenberg van de Hogeschool van Niederrhein voor haar lijn 'Melt Down'.

Beeld: Nanyi Li

Beeld: Antonia Dannenberg

Voorafgaand aan de graduate awards presenteerde Neo.Fashion verder de winnaars van de 'European Fashion Award Fash', die wordt ondersteund door de Foundation of the German Textile Industry (SDBI). De organisatie organiseerde een eigen modeshow van de drie winnaars van de prijs, waarbij ook de uitreiking van de prijzen plaatsvond. De twee winnaars van de eerste plaats waren Viola Schmidt en Idan Yoav, terwijl Lihi Mendel op de tweede plaats eindigde.

Ethiopische en Oekraïense ontwerpers aan het woord

Naast de shows voor afgestudeerden waren er ook ontwerpers uit Ethiopië en Oekraïne te gast bij Neo.Fashion. Als onderdeel van een samenwerking met de Next Fashion School Addis Ababa en Fashion Africa 254, showden vijf ontwerpers hun eigen collectieve show voor de opening van het evenement op dinsdag. De betrokken ontwerpers waren Betselot Zewge, Bekalu Sindew, Meti Gaye, Gebayil Assegid en Mahider Belay.

Beeld: Bekalu Sindew, photo by Gerome Defrance

Beeld: Gebayil Assegid, photo by Gerome Defrance

Daarnaast namen zes deelnemers deel aan een runway show in samenwerking met Ukrainian Fashion Week, waaronder de winnaars van het 'Look into the Future' format. In een persbericht gaf Neo.Fashion commentaar op de samenwerking: "We zijn vol solidariteit en zijn blij dat we Oekraïense ontwerpers een platform kunnen bieden in hun huidige situatie. Het hele Neo.Fashion team betuigt zijn solidariteit met het Oekraïense volk."

Een bijzonder nieuw format voor Neo.Fashion was het segment 'Aspiring Designers', waarmee de organisatie wilde voortbouwen op haar huidige promotie van jonge modeontwerptalenten via shows en tentoonstellingen. In totaal 17 Duitse alumni, jonge ontwerpers en startende merken namen deel aan het initiatief voor het eerste jaar, waarbij elk van hun collecties gedurende de hele week in een grote showroom te zien was, evenals extra runway shows.

Beeld: Olha Zadybchuk

Beeld: Anna Kuzmenko

In de showroom presenteerde elke ontwerper een persoonlijke display met informatie over hun collecties en een achtergrond voor hun werk. De ontwerpers konden ook deelnemen aan workshops en panelgesprekken die openstonden voor alle bezoekers, bedoeld om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met de industrie.

Om voort te bouwen op het nieuwe concept zal Neo.Fashion ook een gezamenlijke pop-up organiseren voor zijn Aspiring Designer-deelnemers, die in het najaar van 2022 in Berlijn zal worden gehouden, met medewerking van andere marketeers.

In een persbericht zei Stephan Schwarz, senator voor economische zaken, energie en operations bij Neo.Fashion, over het evenement: "Ik ben erg blij dat Neo.Fashion zich richt op jonge modeontwerpers en hen op duurzame wijze promoot.

"Neo.Fashion is een belangrijk format geworden op de Berlin Fashion Week. We willen het gebruiken om de internationale zichtbaarheid van afgestudeerden en opkomende ontwerpers te ondersteunen en ook te onderstrepen hoe belangrijk de ontwikkeling van de creatieve scene in Berlijn voor ons is."