Netto inkomen halveert bij Victoria's Secret & Co.

Victoria's Secret & Co. heeft in het tweede kwartaal het netto inkomen zien halveren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het netto inkomen kwam neer op 70 miljoen dollar (69.9 miljoen euro) in vergelijking met 151 miljoen dollar een jaar eerder (150,8 miljoen euro).

Daarnaast nam de omzet in het tweede kwartaal met 6 procent af. De omzet kwam hierdoor neer op 1,5 miljard dollar (1,49 miljard euro). Victoria's Secret & Co. geeft aan dat gedurende het tweede kwartaal het aantal passanten afnam.

De resultaten van het tweede kwartaal werden ook beïnvloed door de eerder aangekondigde herstructurering van het bedrijf. Eerder deze zomer kondigde het bedrijf aan dat 160 managementbanen zouden verdwijnen. Dit proces van herstructurering bracht in het tweede kwartaal van het financiële jaar kosten van 29 miljoen dollar (28,9 miljoen euro) met zich mee.