Netto inkomen Hugo Boss neemt af, omzetgroei blijft stabiel

Hugo Boss AG heeft in het boekjaar 2019 de omzet met 3 procent opgevoerd. De omzet kwam aan het einde van het financiële jaar neer op 2,8 miljard euro, zo meldt het bedrijf in het jaarverslag.

Het EBIT daalde met 4 procent naar 333 miljoen euro en het netto inkomen landde door een afname van 10 procent op een niveau van 212 miljoen euro. Het netto inkomen daalde met 13 procent naar 205 miljoen euro. CEO van het bedrijf Mark Langer is ondanks dat positief in het jaarverslag. “2019 was een veelbewogen jaar voor Hugo Boss. Het belangrijkste is dat we verdere vooruitgang hebben geboekt met het implementeren van onze strategie. We hebben ons gepersonaliseerde aanbod versterkt, onze online business significant uitgebreid en de retail sales productiviteit in onze winkels verhoogd.” Langer kijkt alvast vooruit naar 2020 en houdt een slag om de arm vanwege de uitbraak van het coronavirus. De zaken in Azië merken op dit moment de invloed van het virus waardoor veel winkels in het gebied dichtzijn en minder passanten op straat te zien zijn.

In het boekjaar behaalde het bedrijf een omzet van 1,8 miljard euro in Europa, het Midden Oosten en Afrika bij elkaar. Hier steeg de omzet met 4 procent bij gelijke wisselkoersen. De Asia Pacific regio leverde dankzij een groei van 5 procent een omzet van 438 miljoen euro en in Amerika werd een omzet behaald van 560 miljoen euro. Hugo Boss AG had in Amerika te maken met een moeilijke markt waardoor de omzet met 7 procent afnam.

Hugo Boss ziet netto inkomen in FY19 dalen met 10 procent

De omzet uit het eigen retailkanaal nam toe met 4 procent. Het wholesale kanaal kreeg te maken met een omzetdaling van 3 procent. Deze daling schrijft Hugo Boss toe aan de moeilijke markt in de Verenigde Staten aldus het jaarverslag. De online omzet steeg in het boekjaar met 35 procent naar 151 miljoen euro. Deze groei was te danken aan de uitbreiding van de online partnerschappen, maar ook de groei van de eigen website, aldus het verslag.

Hugo Boss heeft twee merken in het portfolio Hugo en Boss. De omzet bij Boss steeg licht met 1 procent en de omzet bij Hugo steeg met 5 procent bij gelijke wisselkoersen. Boss behaalde een omzet van 2,4 miljard euro en het merk Hugo behaalde een omzet van 396 miljoen euro. In het jaarverslag is te lezen dat mannenmode nog steeds de meeste omzet opbrengt, namelijk 2,6 miljard euro. De damesmode categorie bracht door een daling van 2 procent een omzet van 275 miljoen euro op.

Beeld: Via Hugo Boss - Boss F/W 2020