Netto inkomen Spaanse reus Inditex weer hersteld na corona-klap

Spaanse modegroep Inditex heeft in het boekjaar 2022 een omzet van 32,6 miljard euro behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. Dit resultaat werd behaald door een omzetplus van 17,5 procent in vergelijking met het boekjaar 2021.

Niet alleen de omzet verbeterde flink, ook het netto inkomen van de groep verbeterde gedurende het boekjaar. Het netto inkomen kwam neer op 4,1 miljard euro door een stijging van 27 procent. Het is een positieve omslag voor de Spaanse reus aangezien een jaar eerder het netto inkomen met 70 procent daalde tot een bedrag van 1,1 miljard euro. Het betekent dat Inditex het pre-pandemie niveau van 3,6 miljard euro (dat werd behaald in boekjaar 2019) is overstegen.

Inditex is het moederbedrijf van de ketens Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Oysho. Zara en Zara Home haalden gezamenlijk verreweg de meeste omzet binnen. De twee ketens zijn in het boekjaar 2022 goed voor een omzet van 23,7 miljard euro dankzij een stijging van 21 procent. Bershka volgt met een omzet van 2,3 miljard euro en een stijging van 10 procent. Pull & Bear staat op de derde plaats betreft omzet bij Inditex. Het merk zag een stijging van 15 procent in het boekjaar en behaalde hierdoor een omzet van 2,1 procent. Stradivarius noteerde een plus van 13 procent en een omzet van 2 miljard euro. Bij Massimo Dutti daalde als enige de omzet, namelijk emt 4 procent. Hierdoor kwam de omzet neer op 1,5 miljard euro. Oysho, last but not least behaalde een omzet van 623 miljoen euro dankzij een stijging van 4 procent.

Spaanse groep Inditex is wereldwijd actief in 213 markten, maar zag in de diverse regio’s gemixte resultaten. Alle regio’s leverden een omzetgroei op, maar lang niet allemaal even hoog. In thuisland Spanje zag de modegroep een plus van 14,4 procent. In de rest van Europa werd een omzetplus van 47,5 procent behaald tijdens het boekjaar. In geheel Amerika (Zuid-, Midden- en Noord-) werd een omzetplus van 20 procent genoteerd. In Azië en de rest van de wereld samen werd een omzetplus behaald van 18,1 procent.

Hoewel de resultaten van Inditex voor het boekjaar 2022 erg goed zijn, doet het bedrijf nog geen uitspraken over de verwachtingen voor het huidige boekjaar 2023.