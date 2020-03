Netto inkomen Urban Outfitters, Inc. teruggelopen in boekjaar 2019

Urban Outfitters, Inc. heeft in het boekjaar 2019 het netto inkomen zien teruglopen van 298 miljoen dollar naar 168 miljoen dollar. Dit blijkt uit de gepubliceerde cijfers van het bedrijf.

Waar het netto inkomen terugliep, steeg de omzet heel licht. De omzet lag net onder de 4 miljard dollar door een toename van 0,8 procent. Urban Outfitters, Inc. heeft de merken Anthropologie, Urban Outfitters, Free People en sindskort Nuuly in het portfolio. Anthropologie is met een omzet van 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) het merk dat de meeste omzet genereert in het portfolio. Urban Outfitters zag de omzet teruglopen naar 1,49 miljard dollar (1,3 miljard euro) en Free People voerde de omzet op naar 813 miljoen dollar (729,2 miljoen euro).

Tijdens het voorgaande boekjaar, het boekjaar 2018, verdriedubbelde Urban Outfitters, Inc. nog het netto inkomen. Ook de omzet steeg toen met 9,3 procent.