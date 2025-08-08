Netto-omzet Allbirds daalt met 23,1 procentin Q2, nettoverlies neemt af

Allbirds, Inc. heeft de financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2025 bekendgemaakt. CEO Joe Vernachio verklaart dat het bedrijf op weg is om ‘het merk Allbirds nieuw leven in te blazen’.

De netto-omzet van het bedrijf bedroeg in het tweede kwartaal 39,7 miljoen dollar (34 miljoen euro). Dit is een daling van 23,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat aan de bovenkant van de verwachtingen lag. Deze daling is voornamelijk te wijten aan de geplande sluiting van winkels en de overgang naar een distributiemodel in bepaalde internationale markten.

De brutomarge van het bedrijf daalde met 9,8 procentpunt tot 40,7 procent, grotendeels als gevolg van toegenomen promotionele activiteiten en voorraadaanpassingen in verband met de overgang op de Europese markt. Het nettoverlies van Allbirds bedroeg in het tweede kwartaal 15,5 miljoen dollar, een verbetering ten opzichte van het verlies van 19,1 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste EBITDA-verlies verbeterde ook tot 12,6 miljoen dollar, vergeleken met een verlies van 13,7 miljoen dollar een jaar geleden.

Ondanks deze cijfers spreekt Vernachio zijn vertrouwen uit in de toekomst van het bedrijf. Hij stelt dat de sterke uitvoering in de eerste helft van het jaar de basis heeft gelegd voor een nieuwe fase van product-, marketing- en klantervaringsinitiatieven dit najaar. Het bedrijf heeft een uitgebreid financieringspakket veiliggesteld, inclusief een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 75 miljoen dollar, en heeft de voorraad met 21,3 procent verlaagd ten opzichte van een jaar eerder, tot 42,2 miljoen dollar. Allbirds verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar een terugkeer naar omzetgroei.

Voor het volledige jaar 2025 heeft Allbirds de verwachtingen bijgesteld. De netto-omzet zal naar verwachting tussen de 165 miljoen dollar en 180 miljoen dollar liggen. Het bedrijf voorziet een aangepast EBITDA-verlies tussen de 65 miljoen dollar en 55 miljoen dollar. Voor het derde kwartaal wordt een netto-omzet tussen de 33 miljoen dollar en 38 miljoen dollar verwacht, met een geprojecteerd aangepast EBITDA-verlies tussen de 20 miljoen dollar en 16 miljoen dollar.