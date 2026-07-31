Netto-omzet Amazon stijgt 20 procent in tweede kwartaal dankzij cloud en retail

Het Amerikaanse e-commerce- en technologieconcern Amazon.com, Inc. (Amazon) maakt de financiële resultaten bekend over het tweede kwartaal, afgesloten op 30 juni 2026.

De netto-omzet van de in Seattle gevestigde groep stijgt met 20 procent naar 200,60 miljard dollar (174,12 miljard euro), vergeleken met 167,70 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025. Wisselkoersen hebben een positief effect van 0,10 miljard dollar op de periode.

De nettowinst groeit aanzienlijk naar 62,60 miljard dollar, ofwel 5,75 dollar per verwaterd aandeel. Dat is een stijging ten opzichte van 18,20 miljard dollar, ofwel 1,68 dollar per verwaterd aandeel, in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst over het tweede kwartaal omvat een niet-operationeel belastingvrij overig inkomen van 53,40 miljard dollar, voornamelijk afkomstig uit waarderingsaanpassingen op de investeringen in het kunstmatige-intelligentiebedrijf Anthropic.

Amazon-president en algemeen directeur Andy Jassy zegt hierover: "AWS groeit sterk, met 36,7 procent jaar-op-jaar in het tweede kwartaal — onze snelste groei in achttien kwartalen — en onze kunstmatige-intelligentie- en chipsdivisies bereiken elk een run rate van meer dan 25 miljard dollar. In Stores stellen we in de eerste helft van het jaar opnieuw recordlevertijden voor Prime-leden."

Segmentoverzicht en operationele winst

De prestaties van de belangrijkste bedrijfsdivisies blijven sterk gedurende de driemandsperiode:

Noord-Amerika: De netto-omzet groeit met 16 procent jaar-op-jaar naar 116,20 miljard dollar. De operationele winst voor de regio bedraagt 9,10 miljard dollar, vergeleken met 7,50 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025.

Internationaal: De netto-omzet stijgt met 15 procent jaar-op-jaar naar 42,20 miljard dollar, met een operationele winst van 1,70 miljard dollar tegenover 1,50 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Amazon Web Services (AWS): De omzet groeit met 37 procent jaar-op-jaar naar 42,20 miljard dollar. De operationele winst van de clouddivisie stijgt naar 16,60 miljard dollar, van 10,20 miljard dollar in het kwartaal een jaar eerder.

De totale geconsolideerde operationele winst van de groep bedraagt 27,50 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 19,20 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2025.

Op het gebied van retail en supply chain lanceert het concern Amazon Supply Chain Services. Externe zakelijke klanten — waaronder Procter & Gamble, 3M, Lands' End en American Eagle Outfitters — kunnen hiermee gebruikmaken van de wereldwijde distributienetwerken van Amazon. Daarnaast voegt het bedrijf meer dan 700.000 nieuwe producten toe aan het assortiment van merken als Bobbi Brown, Rabanne en Ted Baker.

Vooruitzichten derde kwartaal 2026

Voor het derde kwartaal van 2026 verwacht Amazon de volgende financiële resultaten:

Netto-omzet: Een verwachte omzet tussen 197,00 miljard dollar en 202,00 miljard dollar, wat neerkomt op een jaar-op-jaargroei van 9 tot 12 procent.

Operationele winst: Een verwachte winst tussen 22,50 miljard dollar en 26,50 miljard dollar, vergeleken met 17,40 miljard dollar in het derde kwartaal van 2025.

De vooruitzichten omvatten een geschatte negatieve wisselkoersinvloed van circa 80 basispunten, naast aanpassingen voor de timing van het jaarlijkse Prime Day-evenement.