Netto winst Adidas met 97 procent afgenomen in eerste kwartaal

Het resultaat bij de Adidas Group is in het eerste kwartaal flink afgenomen. De omzet bij gelijke wisselkoersen liep terug met 19 procent en de nettowinst viel zelfs 97 procent lager uit dan een jaar eerder, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De impact van de pandemie op de Adidas Group blijkt significant. Zeventig procent van de winkels van de groep (eigenaar van de merken Adidas en Reebok) wereldwijd zijn nog gesloten op dit moment. Een online omzetstijging van 35 procent in het kwartaal kan de daling in de retail niet compenseren. CEO Kasper Rorsted eindigt het verslag wel met een positieve kanttekening. De topman ziet namelijk dat consumenten zich meer en meer gaan focussen op hun gezondheid en daardoor fit willen blijven door te sporten. “Onze focus op retail en online zullen daarom in de toekomst nog betere resultaten leveren,” aldus de CEO.

Het netto inkomen bleef in het eerste kwartaal steken op een bedrag van 20 miljoen euro. De omzet kwam neer op 4,7 miljard euro. Bij Reebok daalde de omzet met 12 procent bij gelijke wisselkoersen, bij Adidas was de afname 20 procent.